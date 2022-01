Grupo de moda à frente da Riachuelo celebra contrato de formador de mercado

O objetivo do Grupo Guararapes é comercializar produtos de alta qualidade a preços acessíveis

Uma boa notícia para o mercado de moda e de ações. A Guararapes Confecções S.A., maior grupo empresarial de moda do Brasil e controlador da rede varejista Lojas Riachuelo, começou o ano com o pé direito divulgando grandes novidades da empresa.

Esse movimento está em linha com as iniciativas da Companhia de fomentar a liquidez das ações de sua emissão

Na primeira semana do ano, a empresa informou aos acionistas e ao mercado que celebrou oficialmente o contrato de prestação de serviços de formador de mercado com o Itaú Unibanco S.A em São Paulo-SP.

“Para exercer a função de Formador de Mercado das ações da Companhia negociadas no âmbito da B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão, conforme Instrução CVM nº 384/2003, Regulamento do Formador de Mercado da B3, Regulamento de Operações da B3 e demais regulamentos e normas aplicáveis”, dizia a nota.

A Guararapes é e controlador das Lojas Riachuelo, uma das maiores redes de lojas de departamento de vestuário do Brasil, com mais de 350 lojas espalhadas por todo o território nacional

O contrato vai vigorar por tempo indeterminado e teve início nesta terça-feira, 4. O Formador de Mercado tem o objetivo de manter operações de compra e venda regulares, visando fomentar a liquidez das ações, reforçando o compromisso com os investidores e com as melhores práticas de negociação no mercado.