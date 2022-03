Grupo Box Brazil lança novo canal infantil na próxima sexta-feira, 1º

O conteúdo é divertido e pedagógico: perfeito para garotada

Na próxima sexta-feira, 1º, o mercado ganha o Box Kids TV, um canal exclusivo para criançada se divertir muito e aprender em frente a televisão. Esse novo canal promete ser a sensação do momento entre a meninada e integra o mix do Grupo Box Brazil, ao lado de Travel Box Brazil, Prime Box Brazil, Fashion TV e Music Box Brazil.

O canal exibirá produções internacionais e nacionais, com destaque para conteúdo brasileiro independente



A programação infantil segmentada será para crianças na faixa etária pré-escolar. A equipe do Grupo Box Brazil afirmou que o objetivo é divertir e surpreender os baixinhos ao “abrirem suas caixinhas de surpresas” junto com famílias e amigos. O canal se compromete com diversidade de linguagens, narrativas, estilos e conteúdos pedagógicos, exibindo produções nacionais e internacionais dubladas, com destaque ao conteúdo brasileiro independente.

Ramiro afirma que em breve vão produzir ou co-produzir novas obras originais



“Nosso compromisso é lançar um novo canal infantil que conquiste o público em idade pré-escolar, com proposta de uma identidade, um olhar, uma forma de comunicar e uma programação diferente, mas que ao mesmo tempo contemple a exibição de conteúdos e histórias conhecidas e aprovadas pela criançada e suas famílias”, destaca Ramiro Azevedo, diretor do canal Box Kids TV no Brasil.

“A decisão de investirmos cada vez mais no segmento infantil estava em nosso planejamento estratégico e, frente aos recentes movimentos do nosso mercado, entendemos que este é o momento de lançarmos o BOX KIDS”, afirma Cícero Aragon, CEO do Grupo Box Brazil



Animações nacionais como “Astrobaldo”, “Jogos de Inventar”, “Animazoo”, “Bubu e as Corujinhas”, “Universo Z”, “Lupita no Planeta de Gente Grande”, entre outras, estão na programação do BOX KIDS TV já no primeiro mês de operação. O canal estará disponível para o mercado de PAY TV e para o de OTT de Plataformas Digitais, além de já ter distribuição inicial confirmada para assinantes da operadora VIVO.