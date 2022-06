Gretchen fala sobre sucesso de seu bumbum nas redes sociais: “faço procedimento que mantém ele lisinho, redondo e levantado”

Para a rainha do rebolado, o método exclusivo criado por Natasha Ramos, mais conhecida como Dra. Bumbum, eleva a autoestima e a faz se sentir ainda mais confortável consigo

Com 63 anos de idade e mais de 46 de carreira, Gretchen, artista brasileira reconhecida como rainha dos memes e do rebolado, vem chamando a atenção nas redes sociais. Isso porque, a cantora segue apresentando, em fotos e vídeos, um bumbum de dar inveja e que vem recebendo curtidas e holofotes por onde passa.

Rainha dos memes posa ao lado de Dr Bumbum, Natasha Ramos

O segredo está nas mãos de Natasha Ramos, especialista em estética, conhecida como Dra. Bumbum, que desenvolveu, em parceria com o farmacêutico, Dr. Higor Guerim, o método ROUND Glúteo, procedimento estético que empina, modela e lmelhora celulite e imperfeições das nádegas, e que é realizado pela sex symbol a cada 15 dias. “Eu acredito que tratamentos estéticos são mimos e cuidados que demonstram o quanto eu me amo e me quero bem”, afirma.

Gretchen que apesar de já ter visto os resultados do método logo nas primeiras sessões, não deixa de realizar exercícios físicos regularmente e ingerir muita água no dia-a-dia. “Estar sem celulite e flacidez sem precisar fazer cortes pelo corpo é um dos grandes benefícios dessa tecnologia. Além disso, a partir do momento que eliminamos o que não faz com que a gente se sinta confortável, a autoestima aumenta e melhoramos algo que vai além da aparência”, complementa.

Ao lado do marido, Gretchen exibe os resultados do método após show

O queridinho das famosas

O método rápido, eficaz e seguro também é queridinho de famosos como Paolla Oliveira, Claudia Raia, Juju Salimeni, Virgínia Fonseca, Reynaldo Gianecchini, Grazi Massafera, Gretchen, Bruna Marquezine, Carolina Ferraz, entre outros, e vem ganhando cada vez mais adeptos pelo resultado satisfatório sem a necessidade de cirurgias plásticas invasivas.

Para a rainha do rebolado, o método exclusivo criado por Natasha Ramos, mais conhecida como Dra. Bumbum, eleva a autoestima e a faz se sentir ainda mais confortável consigo

“O procedimento é feito através de uma injeção de bioativos na região dos glúteos, sendo comprovadamente eficaz no tratamento da flacidez e revolucionário no mercado”, explica Natasha. “Apesar de muitos acreditarem que estética não tenha relação com a saúde, seus efeitos, além de cuidarem do seu corpo, fortalecem e aumentam a autoconfiança, que é essencial para uma qualidade de vida cada vez melhor”, finaliza a profissional.

Cada sessão custa R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a aplicação acontece quinzenalmente, com resultados alcançados em, aproximadamente, seis meses contínuos.