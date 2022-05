Grazi Massafera, Ingrid Guimarães e outros famosos prestigiam show de Seu Jorge no primeiro dia de TIM Music Rio

O show gratuito na Praia de Copacabana marcou o retorno dos grandes eventos.

Neste último sábado, a Praia de Copacabana foi palco do primeiro dia do maior festival gratuito de música do Brasil. A orla de Copacabana, local escolhido para o TIM Music Rio, reflete a proposta democrática e inclusiva do festival.

Espaço de manifestações culturais que encantam cariocas e turistas. Com palco localizado na altura do posto 4, em frente à rua Constante Ramos, o grande evento conta com fácil acesso à estação de Metrô Siqueira Campos. Abrindo o primeiro dia do TIM Music Rio, Seu Jorge fez o público cantar animado inúmeros sucessos como seu mais recente hit “Final de semana”, “Burguesinha”, “Carolina”, “Felicidade”, entre outras.

O evento é uma criação e realização da Novo Traço Entretenimento, com patrocínio da TIM, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.



Antes de cantar “Burguesinha”, Seu Jorge lembrou da história que inspirou a música. “Estar aqui hoje me lembrou uma história. Eu ia ver uma namorada aqui em Copacabana e eu tava sem grana, tinha marcado uma praia com ela. E eu percebi que eu ia chegar tarde, fui atrás de um telefone público e todos estavam quebrados. Decidi assim mesmo pegar a condução e vir lá de São Gonçalo. Quando cheguei no vão central da ponte uma carreta tombou, fiquei preso no engarrafamento. Quando eu cheguei na casa dela, ela mandou eu voltar. Fiquei chateado, foi maior sacrifício chegar lá. Pensei em escrever uma carta, ai peguei o violão e deu nisso aqui.”

“Faz muito tempo que a gente não se encontrava desse jeito. Reunir todas essas pessoas na praia de Copacabana, em um evento gratuito, com organização, estrutura e segurança é muito gratificante. Entregar um festival do mais alto nível me enche de alegria. Você vê o sorriso das pessoas. Um projeto que tem quase 1000 pessoas trabalhando para levar sorrisos a todo mundo. O projeto é de coração e a expectativa das mais altas possíveis: vamos curtir!!! Agora, abrimos a porteira! A gente quer que o público venha. A comunicação do festival está cada vez mais aquecida. Então, a tendência é que as pessoas venham mais. E que venham em paz, tranquilos, que se divirtam, que aproveitem, que entendam que é gratuito e é bom. É de graça, mas é organizado e estruturado. É de coração.” – Rafaello Ramundo, fundador da Novo Traço e idealizador do festival.

“Muita emoção depois de tanto tempo parado. Música gratuita com um show de um grande irmão meu, Seu Jorge. Com a Praia de Copacabana lotada, público, em harmonia e sem violência, todos os órgãos públicos apoiandoo evento. Enfim, parece sonho, mas a verdade acabou de acontecer no Tim Music Rio. Então, pra mim, que vivo de evento, que sonho com esse line up durante muito tempo, ver o line up acontecendo, ver o show acontecendo e ver o público interagindo é uma emoção que não dá para descrever em palavras. A gente sentiu é que hoje todo mundo foi protagonista. O público foi protagonista, o artista foi protagonista, os órgãos públicos, todo mundo envolvido no festival foi protagonista. Eu acho que viramos uma coisa só. Catem o seu lixo, cantem, dancem, amem, beijem. Sejam felizes!” – disse Zé Ricardo, diretor artístico.

O dia foi encerrado em grande estilo com a famosa festa Auê, que tem por essência a liberdade, a brasilidade, a diversidade e o amor.

Além do mar de público, famosos como Grazi Massafera, Ingrid Guimarães, George Sauma, Cynthia Howllet, Ella Fernandes, Juliana Linhares, Marcos Pitombo, Josi Pessoa, Theodoro, e mais também marcaram presença neste primeiro dia de evento tão emblemático para a cultura e economia carioca. No domingo, o line-up contou com show de Xamã convidando Luísa Sonza e Majur, seguido da festa DJ Zédoroque e Baile do Sadam.

Serviço TIM Music Rio

Local: Praia de Copacabana, em frente à rua Constante Ramos

Programação:

08/05 (domingo):

Show: XAMÃ, LUÍSA SONZA E MAJUR

Festa: DJ Zédoroque e Baile do Sadam

14/05 (sábado):

Show: CRIOLO E LINIKER

Festa: Segue o Baile, com Zé Ricardo

15/05 (domingo):

Show: IZA

Festa: A Lei Natural dos Encontros, com Lucio Mauro Filho e Pedro Baby

Horário: entre 16h e 20h