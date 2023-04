Grandes nomes do empreendedorismo se reúnem para alavancar negócios em palestra de Ricardo Tunchel

Analice Nicolau, Luciano Szafir, Solange Frazão, Tiago Brunet e Ricardo Eletro foram alguns dos nomes presentes na 3ª edição do “Vendendo e Aprendendo, com Tutu”

Ricardo Tunchel, empresário de sucesso no mundo digital e físico, apresentou na última terça-feira (14) a terceira edição de sua palestra “Vendendo e Aprendendo, com Tutu”. O evento reuniu grandes nomes do empreendedorismo nacional, como Analice Nicolau, Luciano Szafir, Solange Frazão, Tiago Brunet, Ricardo Eletro, Cicero Barreto (Cição) e Fred Furtado.

Durante o evento, os palestrantes compartilharam estratégias para alavancar as vendas e posicionamento como empreendedor de sucesso. Tunchel, que já ajudou diversas empresas e empresários a crescerem seus negócios exponencialmente, criou o “Vendendo e Aprendendo” com o objetivo de ensinar suas técnicas para um público maior.

Com base em três pilares: visão periférica x visão tubular; quebra de pudor e capital erótico, os participantes aprenderam a identificar seus bloqueios durante a venda, eliminando a trava do crescimento pessoal e nos negócios.

Para Analice Nicolau, fundadora e CEO da agência AN Connect, a experiência possibilita mudanças de patamar na evolução do negócio. “Tudo o que o Tutu disse na palestra nos faz olhar com mais cuidado para cada um dos aspectos que nos bloqueiam”, afirmou.

A palestra aconteceu em um espaço maior do que nas edições anteriores, onde Tunchel convidou grandes amigos para falarem de vendas com princípios, como seu mentor espiritual Tiago Brunet e Ricardo Eletro, Fred Furtado e Cição, head comercial do Grupo Omint.

Com o sucesso das três edições do “Vendendo e Aprendendo, com Tutu”, fica evidente a necessidade de empreendedores e empresários em busca de novas atitudes comerciais e de novos resultados.