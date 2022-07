Gramado Parks celebra mês histórico com intensas ações e metas focadas na Multipropriedade

Com as campanhas Champions League e Gramado Parks Summit, a empresa consolida a estratégia comercial iniciada em 2021

“O melhor julho de todos os tempos” é o mote das campanhas que a Gramado Parks prepara para celebrar um mês histórico no segmento de Multipropriedade. A estratégia da temporada, desenvolvida em parceria entre as áreas de marketing e comercial, envolve duas grandes frentes. Ambas ratificam o momento de aceleração das forças de vendas da multipropriedade pré-alta temporada.

A primeira é a campanha Champions League, iniciada na segunda quinzena de junho em formato de trilha e dividida em classificatórias, quartas de final, semifinais e a grande final, que ocorre em julho, para acelerar as vendas durante o período de férias de inverno. A cada rodada, as equipes recebem uma missão e premiação. A maior delas será divulgada nesta quinta-feira (30), preparando as 22 operações comerciais distribuídas em Gramado, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro e Pernambuco para o melhor julho de todos os tempos.

Edson Cândido é o Diretor Comercial da Multipropriedade

A outra, focada no Gramado Parks Summit, com o tema “Multiplicadores de Sonhos”, é uma maratona de preparação e desenvolvimento de oito dias dos times comerciais da Gramado Parks para a alta temporada de inverno em julho, em 22 palestras/painéis. Trata-se de um intensivo de palestras e treinamentos, com conteúdo de tendências, customer success, processos e posicionamento das marcas da Gramado Parks, benchmarking de outros mercados e diversas palestras sobre comportamentos e atitudes de times vencedores, que ocorrem na semana que precede o início da temporada, bem como bem-estar e saúde no trabalho.

A Diretora de Marketing da empresa, Lísia Diehl, afirma que um bom marketing é marketing de performance. “Estou desenvolvendo a estratégia de Brandformance na Gramado Parks, que passa pela valorização e entendimento do branding e os resultados obtidos nas ações de comunicação e performance. O planejamento estratégico não pode ficar só nas reuniões de diretoria, só quando o time todo tem clareza da estratégia e dos nortes da empresa, é que a estratégia acontece, na ponta”.

Lísia Diehl é a Diretora de Marketing da empresa

Para o Diretor Comercial da Multipropriedade, Edson Cândido, o Gramado Parks Summit “é a consolidação de uma grande estratégia comercial iniciada em 2021 com o lançamento do Mundo Gramado Parks, um novo conceito de vendas que conecta os quatro pilares de negócio da Gramado Parks: hotelaria própria, gastronomia diferenciada, múltiplos destinos e entretenimento inesquecível”.

Cabe destacar que em 2022, a Convenção Comercial Mundo Gramado Parks permitiu que todo o time pudesse vivenciar, de fato, o que o cliente da Multipropriedade está comprando: experiências turísticas que realizam sonhos, aproximam famílias e geram memórias encantadoras.

Agora, para a temporada de julho, o Gramado Parks Summit solidifica todos esses conceitos e prepara os times para desenvolver produtos e serviços cada vez mais alinhados com as tendências e com o que o cliente de Multipropriedade deseja: flexibilidade, diversificação e múltiplas experiências.

“E vem mais novidades por aí”, destaca Edson. Segundo o Diretor Comercial, “no último dia do Gramado Parks Summit a empresa pretende lançar uma grande campanha de Marketing aos seus mais de 25 mil clientes de Multipropriedade. O objetivo é que os clientes percebam cada vez mais valor agregado nos produtos e serviços oferecidos pela Gramado Parks e se sintam realmente proprietários VIPs”.