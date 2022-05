Governador Romeu Zema participa da cerimônia de doação do maior Santuário dedicado à Santa Rita de Cássia, em Minas Gerais

Na ocasião, estiveram presentes também a empresária Luiza Helena Trajano e o presidente do Sebrae, Carlos Melles, além de outras personalidades

O novo Santuário de Santa Rita de Cássia, localizado na cidade de Cássia, região Sul de Minas Gerais, considerado o maior do mundo, recebeu, no último domingo (22), dia do aniversário da Santa, o governador Romeu Zema e outras personalidades, para a cerimônia de doação, dando continuidade às comemorações pela sua inauguração, que iniciaram no dia 20 de maio.

Presidente do Sebrae, Carlos Melles (e família)

Com uma área de 180 mil metros quadrados, sendo 100 mil de edificação, o local abriga um Centro Comercial, a Casa para o Clero, um Velário e a réplica da casa de Santa Rita de Cássia. Com capacidade para até 5 mil pessoas sentadas, 2 mil em pé, conta com sanitários, vestiários, fraldário, praça de alimentação, heliponto e estacionamento para 200 ônibus e até mil carros.

A cerimônia oficial de doação do maior Santuário do mundo dedicado à Santa para a diocese de Guaxupé foi feita pelas mãos de seu idealizador, o empresário Paulo Flávio de Melo Carvalho, nascido na cidade e devoto fiel à Rita de Cássia.

Foto: Empresária Luiza Helena Trajano e empresário doador do Santuário, Paulo Flávio de Melo Carvalho

As obras para construção do Santuário levaram quase quatro anos para serem concluídas e, desde o início, cada etapa foi marcada por comemorações, missas e eventos.

“Cada detalhe foi pensado com muito carinho para receber os devotos de todo mundo. Será um novo tempo de prosperidade e oportunidades para a cidade de Cássia, pois, além do fortalecimento da religiosidade, teremos o desenvolvimento do turismo religioso”, comenta Padre Michel Pires, responsável pelo novo Santuário.

Durante a tarde, ocorreu também uma missa e uma procissão luminosa do Santuário Matriz em direção ao novo Santuário. O evento finalizou com a missa de encerramento, celebrada às 19h.

Após a solenidade, houve uma coletiva de imprensa, marcada pela presença do governador de Minas Gerais; do bispo Dom Lanza Neto; do reitor do novo Santuário, Padre Michel Pires; do prefeito de Cássia, Rêmulo Carvalho Pinto; do presidente do Sebrae, Carlos Melles; da empresária Luiza Helena Trajano e do empresário Paulo Flávio.

Os interessados em conhecer o novo Santuário de Santa Rita de Cássia podem acessar o site oficial para obter mais informações: https://santuariocassia.com.br/

