Google lança uma nova ferramenta de audiolivro, com narração automática no Brasil

O Google acaba de anunciar a chegada de uma nova ferramenta disponível no Google Play Livros, o audiolivro com narração automática. Por meio de tecnologia baseada em Inteligência Artificial, será possível gerar a narração de um livro digital de modo automático.

Com essa nova ferramenta, a companhia aposta em um crescimento do mercado nacional de audiolivro, uma vez que será possível aumentar o catálogo de títulos disponíveis devido a simplificação do processo e diminuição do custo de produção deste formato.

Ricardo Wright, Gerente de Parcerias de Notícias e Publicações do Google

Apesar do aumento no consumo de conteúdos em áudio, como observado com o mercado de podcasts nos últimos anos, apenas 5% dos livros digitais possuem uma versão em áudio. Formato que pode ser custoso e demorado, já que encontrar o narrador certo, gravar e editar não são tarefas simples. Não se pode ignorar, no entanto, que o mercado de audiolivro teve um crescimento de 25% no último ano e, por isso, precisa ter a tecnologia como uma aliada para expandir sua capacidade de produção.

Pensando nisso, o Google usa inteligência artificial para entregar uma forma mais rápida, barata e de muita qualidade às editoras, para que possam oferecer uma nova experiência de imersão nos livros, com diversidade de catálogo. Além disso, a tecnologia impulsionará o acesso a mais histórias – audiolivros – por pessoas com deficiência visual.

“Nossos times de pesquisa avançaram de forma incrível com essa tecnologia que hoje possibilita uma narração com som natural, muito similar a um narrador humano, o que é essencial para manter o interesse na história que está sendo contada. Nossa ferramenta, que ainda está na fase de testes, é super completa e permite uma série de configurações aos editores para fornecer a melhor experiência de audiolivro para os consumidores”, afirma Ricardo Wright, Gerente de Parcerias de Notícias e Publicações do Google.

Marcelo Gioia da Bookwire Brasil.

A exemplo, ouvintes já podem acessar alguns títulos clássicos de forma gratuita, como: Esaú e Jacó (Machado de Assis), O Cortiço (Aluísio de Azevedo), O Crime do Padre Amaro (Eça de Queirós) e Viagem ao Centro da Terra (Júlio Verne).

Mais benefícios do audiolivro com narração automática

Com a tecnologia do Google, as editoras poderão aumentar a produção e distribuição dos seus audiolivros praticamente sem custo adicional em até cinco idiomas: inglês, espanhol, alemão, francês e, a partir de hoje, o português do Brasil. Após disponibilizar o arquivo no Google Play Store, as editoras podem fazer o download do áudio e disponibilizar para venda em outras plataformas.

Por meio da ferramenta, é possível personalizar a narrativa para melhor adequação ao formato de áudio, adicionar narradores para personagens específicos e editar a pronúncia. São 50 opções de narradores disponíveis em todo o mundo, e 3 para o Brasil, incluindo variedade de gênero e sotaques.

“O lançamento da Produção de Audiolivro com Narração Automática é uma das notícias mais importantes e alvissareiras para o embrionário setor de audiolivro no Brasil. Com foco em títulos e conteúdos de não-ficção torna-se possível, agora, a construção de um catálogo de audiolivros com muito mais agilidade e com custo ínfimo. Com o objetivo de cooperar no desenvolvimento desse mercado, Google Play Books e Bookwire alinham-se na aplicação dessa tecnologia no mercado editorial, a fim de potencializar os resultados de títulos de backlist das editoras brasileiras, hoje sendo subaproveitados como geradores de receita”, afirma Marcelo Gioia da Bookwire Brasil.

Lançada em 2022 para editores, a ferramenta está disponível em 21 países pelo mundo, incluindo Estados Unidos, França, Alemanha, Argentina e agora também no Brasil. Para tornar os livros digitais em áudio books, os editores precisam deter os direitos autorais da obra e seguir o passo-a-passo disponível na Google Play Livros. Durante a fase beta do programa, o serviço não será taxado.