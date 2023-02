Google demite funcionários no Brasil, em nova rodada de cortes

Desligamentos haviam sido anunciados em janeiro, quando a big tech avisou que reduziria sua força de trabalho em 12.000 postos

Nesta sexta-feira (10), o Google Brasil realizou mais uma rodada de cortes no setor de tecnologia, conforme havia anunciado de maneira global no mês de janeiro passado. A expectativa da empresa era reduzir em 6% a sua força de trabalho, ou seja, dispensar 12 mil funcionários. O Google Brasil, se limitou a informar que as pessoas afetadas pelo corte “foram notificadas hoje”, mas não divulgou quantas pessoas foram desligadas.

Google Brasil demite funcionários, conforme anunciado em janeiro

Crédito:Blog Google Brasil



A Bloomberg Línea, estima que os cortes aconteceram em pelo menos duas áreas: comercial para grandes empresas (antiga LCS) e no aplicativo de mobilidade e mapas Waze. A decisão da gigante segue outras big techs como Microsoft, Amazon e Meta, que têm buscado reduzir a base de funcionários diante da desaceleração do crescimento e após fortes contratações durante a pandemia.

À época, em um e-mail enviado aos funcionários da companhia e visto pela Bloomberg News, o CEO Sundar Pichai disse que os cortes afetariam os empregos no mundo e na empresa como um todo. No texto, ele assumia “total responsabilidade pelas decisões que nos levaram até aqui”. “Se não agíssemos de forma clara, decisiva e precoce, poderíamos agravar o problema e torná-lo muito pior”, disse Pichai na mensagem. “Essas são decisões que eu precisava tomar.”



O site layoffs.fyi, que monitora as demissões em tech, aponta que 101.617 pessoas já foram demitidas no setor de tecnologia neste ano, número que deve aumentar nas próximas semanas.