Google Arts & Culture lança mostra “Uma breve história da vacinação” na Semana Mundial da Imunização

Que tal mergulhar na história das vacinas de forma lúdica e interativa? Para a Semana Mundial da Imunização, o Google Arts&Culture junto à Organização Mundial da Saúde (OMS), lança a exposição virtual “Uma breve história da vacinação”, que conta, por meio de fotos, imagens de arquivo e documentos científicos, a história do desenvolvimento dos imunizantes, além de destacar o trabalho de cientistas pioneiros como Lady Mary Wortley Montagu, Edward Jenner e Louis Pasteur.



Durante a navegação é possível entender a expertise e resiliência de cientistas e profissionais da saúde, que criaram soluções para combater grandes enfermidades ao longo dos séculos. A mostra conta como se deu a criação de vacinas para poliomielite, sarampo, gripe, hepatite B, meningite, HPV e muitas outras efermidades e traz um panorama de como foi possível combater e até mesmo erradicar doenças por meio da vacina, como o que ocorreu com a varíola em 1980.

Além da criação e desenvolvimento dos imunizantes, a plataforma destaca grandes momentos dessa história, como a inauguração do “Programa Ampliado de Imunização”, criado pela OMS, dando início a uma iniciativa global contra doenças que podem ser prevenidas por vacinas. Além da OMS, instituições parceiras do projeto — entre elas o Museu do Amanhã, localizado no Rio de Janeiro — propõem por meio do Google Arts & Culture um conteúdo educativo e acessível, a fim de mostrar como a luta contra as doenças infecciosas uniu pessoas de todos os continentes e culturas, em diferentes momentos ao longo da história.

O Google Arts & Culture segue promovendo arte e cultura em todas as suas formas, oferecendo cada vez mais ferramentas educacionais e culturais para que adultos e crianças possam aprender, experimentar e compartilhar a arte.