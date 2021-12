Gominho revela o que faria caso ganhasse o prêmio da Mega da Virada

O apresentador está vivendo uma nova fase em sua vida pessoal e em sua carreira morando em Salvador (BA), cidade do seu coração

O apresentador Gominho polemizou e inspirou através de um post em seu Twitter (@gominho), no último domingo (26), contando o que faria caso ganhasse na Mega Sena da Virada, que será sorteada nesta sexta-feira (31).

O ano foi de diversas mudanças para o radialista

“Eu ganhei um bilhete da Mega da Virada de Natal. Fiquei imaginando ganhar 350 milhões de reais!! Eu ia ficar com 50 e doar 300 pelo mundo!! Poços artesianos, casas, uma escola de música, bandejão!! E os meus 50 eu vou viajar e fumar maconha pelo mundo! E vocês?”, revelou.

Seus seguidores acharam belíssima a iniciativa do radialista em doar boa parte do prêmio para ajudar os mais necessitados e pediam para ele levar na viagem pelo mundo. “Já tenho até rota da viagem! Hahahahahaha me leva!”, respondeu uma seguidora.

O ano foi de diversas mudanças para o radialista. Em setembro, Gominho se mudou de mala e cuia para a capital baiana, Salvador, e está com um programa na rádio Salvador FM sobre o Universo POP intitulado “Larica Pop” às 19h, de segunda a sexta, com Dinho Junior.