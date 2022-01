GOL faz voos diretos inaugurais de seu mais novo destino no Rio Grande do Sul

A mais nova rota da GOL passou a ligar, com comodidade e rapidez, um importante polo do estado com o centro comercial e financeiro do Brasil, permitindo aos Clientes a rápida conexão com todo o País e o exterior

Exatos dois meses após Paulo Kakinoff, presidente da GOL, anunciar junto às autoridades locais no Palácio Piratini, em Porto Alegre, os 4 novos destinos na GOL no Rio Grande do Sul para 2022 (Pelotas, Uruguaiana, Santo Ângelo e Santa Maria), o primeiro deles foi concretizado nesta segunda-feira (17/01).

O voo direto e inaugural Guarulhos (GRU)-Pelotas (PET), de número G3 1222, partiu às 15h45 e pousou na cidade da região Sul gaúcha às 17h45. Para os pelotenses com destino à capital paulista, o voo direto G3 1223, também comemorativo, decolou às 18h35 do mesmo dia, aterrissando em Guarulhos às 20h20.

A mais nova rota da GOL passou a ligar, com comodidade e rapidez, um importante polo do estado com o centro comercial e financeiro do Brasil, permitindo aos Clientes a rápida conexão com todo o País e o exterior. Eis o motivo da celebração que aconteceu nos dois aeroportos, Guarulhos e Pelotas, com a presença de executivos da Companhia e autoridades do Rio Grande do Sul, os aguardados cortes de faixa e speeches especiais nas salas de embarque e a bordo.

Equipe de Colaboradores GOL em Pelotas/RS (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

O voo Guarulhos-Pelotas teve a presença de Paulo Kakinoff, presidente da GOL, Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul e pelotense, do comandante Alberto Fajerman, conselheiro do presidente da Companhia e responsável pelo speech proferido no embarque em Guarulhos, de Ciro Camargo, gerente de Relações Institucionais e Desenvolvimento Internacional da GOL, e de uma tripulação composta de Colaboradores oriundos exclusivamente de Pelotas e região: o comandante Manoel Burg, natural de Rio Grande e piloto chefe da Companhia, Felipe Rodrigues, copiloto, as chefes de cabine Suzane Sousa e Mielke e o comissário Patanjali – todos de Pelotas. Os Clientes da GOL que desembarcaram na cidade gaúcha foram gentilmente recepcionados com doces, dentro da mais pura tradição local.

“A aposta da GOL na expansão regional é, de longa data, uma forma de incrementar nossos negócios, contribuir para a geração de riquezas aos estados e regiões envolvidos e, sobretudo, favorecer os Clientes da Companhia, que passam a contar com mais comodidade e rapidez para chegar aos grandes centros urbanos, com total Segurança. Pelotas nos traz perfis vastos de Clientes: de lazer, negócios, estudantil, entre outros. É uma honra para a GOL fazer parte deste novo momento do Rio Grande do Sul”, afirma Paulo Kakinoff, presidente da GOL.

“Iniciar o ano com uma nova rota com a relevância de Guarulhos-Pelotas, o mais novo destino da GOL, é um presente para a Companhia, para os pelotenses, gaúchos e para todo o País. Reconhecida como um importante polo cultural e de negócios, Pelotas agora possui linha direta com o centro comercial e econômico brasileiro, e as projeções para esse fluxo que se estabelece são as mais promissoras no que diz respeito à expansão e ao desenvolvimento”, aposta Ciro Camargo, gerente de Relações Institucionais e Desenvolvimento Internacional da GOL.

Na chegada à Pelotas, Paulo Kakinoff – presidente da GOL, Eduardo Leite — governador do Rio Grande do Sul, Paula Mascarenhas — prefeita de Pelotas, Ranolfo Vieira Júnior — vice-governador do Rio Grande do Sul, Idemar Barz — vice-prefeito de Pelotas, Luiz Henrique Viana — secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

“A conexão ao principal aeroporto do País e um dos principais aeroportos da América Latina, que é o Aeroporto de Guarulhos, é uma conexão para o restante do Brasil, a partir dos voos que dali são direcionados, e para o resto do mundo. Isso facilita na hora de atrairmos negócios, investimentos, aproxima famílias, melhora a qualidade de vida das pessoas. Estamos certos de que vai significar um impulso econômico para a região. Estamos falando de, em uma hora e meia de voo, Pelotas estar conectada ao principal centro econômico do País e dali para o mundo. O Estado incentiva a aviação a partir da redução do ICMS sobre o combustível da aviação, e com isso, o RS, que já é o Estado com maior número de voos regionais da Capital para o Interior do Estado, passa a ser o Estado com maior número de conexões diretas do Interior para o Aeroporto de Guarulhos. Nossa política de aviação tem dado bastante certo, e temos absoluta convicção de que fará a diferença na economia e na vida das pessoas”, diz Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. “Que bom que temos uma empresa como a GOL, comprometida com serviços de qualidade, apostando em novas rotas”, completa.

“Este voo ligando Pelotas e a zona sul do Estado com o centro econômico do País vai trazer enormes benefícios a Pelotas, não só facilitando a vida de quem tem negócios no centro do País, como também atraindo investimentos privados para a nossa região, já que o acesso agora fica facilitado. Irá também atrair turistas a Pelotas – nós temos muitas riquezas a oferecer, mas faltava essa ligação direta com o centro. É uma grande notícia, uma das principais dos últimos tempos e a maior nas áreas da economia e do turismo”, ressalta Paula Mascarenhas, prefeita de Pelotas.

Na sala de embarque em Guarulhos, o governador Eduardo Leite e o presidente da GOL, Paulo Kakinoff, fazem o corte de faixa do voo inaugural direto para Pelotas, novo destino da Companhia (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

“Um Estado competitivo também se constrói com um modal aeroviário forte. Por esse motivo, consolidamos essa parceria com as empresas aéreas que buscam ampliar suas atividades no Rio Grande do Sul”, salienta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Quem ganha é a sociedade, que tem à disposição mais opções de voos, encurtando distâncias e facilitando negócios.”

São 4 frequências semanais de ida e volta entre Guarulhos, um dos principais hubs da GOL, e a cidade de Pelotas. Os voos são operados pela Companhia com o Boeing 737-700, com capacidade para 138 passageiros.