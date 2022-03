Glória Vanique assume a apresentação do “CNN Nosso Mundo”

Letícia Vidica também entra para o time do programa

A CNN Brasil anuncia mudanças no CNN Nosso Mundo. Já na edição deste deste sábado (26/03), às 12h, será feita a transição entre o quarteto atual de entrevistadoras e duas novas integrantes do time.

Glória Vanique será a nova apresentadora, em substituição à Luciana Barreto, que deixa o programa para assumir a apresentação do jornal Visão CNN, a partir de 04 de abril, ao lado de Sidney Resende.

Também chega para integrar o quarteto, a jornalista Letícia Vidica, gerente de conteúdo da área de planejamento da CNN Brasil e idealizadora e apresentadora do CNN no Plural, que trata de diversidade e inclusão. A nova aposta do canal para o vídeo é a autora do livro “Mulheres Solteiras não são de Marte”.

Letícia substitui Thais Herédia, que passará a comandar o novo programa CNN Money, às 6h15, também em 04 de abril, e continuará na CNN Rádio e no podcast Abertura de Mercado.

Rita Wu e Lia Bock permanecem no time do CNN Nosso Mundo.

O programa “Nosso Mundo” é exibido aos sábados, às 12hs, pela CNN Brasil.