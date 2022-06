Gloria Groove emplaca duas músicas em novela da Globo e embarca para turnê internacional na Europa

Cantora se prepara para levar os hits do álbum “Lady Leste” à Europa depois do Mês do Orgulho LGBTQIAP+

Gloria Groove vai levar a zona leste de São Paulo até a Europa! A multiartista embarcará em julho para sua maior turnê internacional, levando na bagagem hits como “Bonekinha”, “Vermelho”, “Leilão” e “A Queda”, que alçaram a cantora ao posto de drag queen mais ouvida nas plataformas digitais em todo o mundo! Consagrada como uma das principais cantoras do Brasil, ela acaba de emplacar duas músicas na trilha sonora da nova novela das sete da Globo, “Cara e Coragem”: uma versão repaginada da clássica “Maniac” e “A Música Mais Triste do Ano”, em parceria com Ludmilla.

A Tour Europa de Gloria Groove vai passar por seis países diferentes a partir de 2 de julho, quando se apresentará em Lisboa. No dia seguinte, ela irá desembarcar em Londres (Inglaterra). Barcelona (Espanha) receberá a cantora em 6 de julho. Dublin (Irlanda) será palco do show do dia 7. Gloria também levantará o público em Genebra (Suíça), em 9 de julho, e encerrará a turnê em grande estilo no dia 10, em Paris (França).

Antes de embarcar para a Europa, a multiartista terá no Brasil uma série de compromissos em junho, Mês do Orgulho LGBTQIAP+ e do aniversário do primeiro single de “Lady Leste”, “Bonekinha”. Lançada em junho de 2021, a música acumula impressionantes 43,3 milhões de streams no Spotify e 68,7 milhões de visualizações no YouTube!

“Bonekinha” preparou a cantora para a explosão de “A Queda”, clipe pop solo mais visto e curtido de 2021. Atualmente, ultrapassou 130 milhões de acessos no YouTube, além de 67,7 milhões de streams no Spotify. A música alcançou o Top 10 e todas as plataformas de música (Spotify, Deezer, Amazon, Resso, Apple e iTunes) e tornou Gloria a primeira drag queen solo a conquistar o Top 200 da Billboard, além de ter atingido o Top 50 em Portugal e o Top 200 no Uruguai, na Suécia e em Cabo Verde.

O terceiro hit, “Leilão”, saiu quando Gloria participava do Show dos Famosos (Globo), do qual sagrou-se campeã! O clipe (56,6 milhões) e o single (34,6 milhões) consolidaram o ano triunfal da cantora, que iniciou 2022 lançando o tão aguardado álbum “Lady Leste” com o quarto sucesso, “Vermelho”. Desde fevereiro, é uma das músicas mais ouvidas do Brasil, com 55 milhões de streams no Spotify e 45,7 milhões de views no YouTube.

Em março, Gloria Groove levou a era Lady Leste para quase 100 mil pessoas no Lollapalooza, em uma das apresentações mais elogiadas do festival. Ela também realizou o sonho de cantar as músicas do álbum na zona leste de São Paulo, sua terra natal, no palco de Itaquera da Virada Cultural, em maio!

Com mais de 5,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Gloria Groove é a drag queen mais ouvida do mundo! Ela bomba também nas redes sociais: são 4,5 milhões de fãs no Instagram, 3,2 milhões no TikTok, 706 mil no Facebook e 1,3 milhão no Twitter! No YouTube, a cantora ultrapassou 3,23 milhões de inscritos e 980 milhões de visualizações no canal! Ela ainda tem mais de 904 mil fãs na Deezer e 1,61 milhão no Resso. Ela é sucesso!