Globoplay é a primeira plataforma confirmada na CCXP22, maior evento nerd do Brasil

A plataforma Globoplay foi a primeira a ser confirmada na grade da CCXP22, maior evento geek/nerd do Brasil, nesta quinta (05), em uma live, onde os organizadores confirmaram alguns conteúdos para a edição deste ano. A revelação contou com um vídeo especial do apresentador Marcos Mion.

O VP de Conteúdo e Marca da CCXP Roberto Fabri comemora a presença da marca no evento.

A Globoplay esteve presente nas últimas quatro edições e coleciona momentos inesquecíveis na história da CCXP. Para a maior edição de todos os tempos, que acontece entre os dias 1 e 4 de dezembro, na São Paulo Expo, a plataforma sai na frente, com direito a painel no principal auditório do evento, o Thunder.

A expectativa para a quarta participação é que aconteçam anúncios de novos projetos originais e exclusivos para 2023. “Podem esperar cenas, trailers e muito conteúdo original nacional”, avisa Ana Carolina Lima, Head de Conteúdo do Globoplay.

Nas duas últimas edições da CCXP, a Globoplay proporcionou uma experiência virtual aos participantes, por conta da pandemia, onde os fãs puderam visitar o espaço Globoplay, que proporcionou um passeio pelo Mundo Globoplay.

O VP de Conteúdo e Marca da CCXP Roberto Fabri comemora a presença da marca no evento: “Estamos felizes com a entrada do Globoplay. Eu, como um dos maiores fãs do evento, decreto que está aberta a temporada de especulação sobre quais estrelas a plataforma irá trazer para a CCXP22”, destaca.

Em 2021, Ana Carolina Lima, Head de Conteúdo da plataforma, e a podcaster Jeska Grecco, realizaram um painel onde foram divulgadas novidades da Globoplay.

Desalma 2, série que estreou em abril na plataforma, estrelando Fábio Assunção, foi uma delas. Outras ainda vão estrear ao longo de 2022, como a quinta temporada de ‘Sob Pressão’, ‘Rensga Hits’, a segunda temporada de ‘Arcanjo Renegado’, entre outras.

Na cidade virtual criada especialmente para as edições, o público teve acesso a conversas com o elenco das novelas, filmes, programas, séries e eventos esportivos

Nas duas últimas edições da CCXP, a Globoplay proporcionou uma experiência virtual aos participantes, por conta da pandemia, onde os fãs puderam visitar o espaço Globoplay, que proporcionou um passeio pelo Mundo Globoplay.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na cidade virtual criada especialmente para as edições, o público teve acesso a conversas com o elenco das novelas, filmes, programas, séries e eventos esportivos. Lá, os visitantes encontraram vários easter eggs (referências escondidas) de suas séries favoritas do catálogo da plataforma, em uma experiência 360º.

A plataforma Globoplay foi a primeira a ser confirmada na grade da CCXP22, maior evento geek/nerd do Brasil

O evento faz parte da Omelete Company, dona de outras marcas como Omelete, The Enemy, Game XP e Gaules.

Quem quiser visitar o evento, pode adquirir credenciais diárias, para quatro dias, Epic Experience (colecionável e que dá direito aos quatro dias, com entrada liberada 1h antes do evento), Epic Experience (colecionável e que dá direito ao quatro dias, com entrada liberada 1h antes do evento VIP) e a Unlock (acesso à conferência realizada pela CCXP sobre negócios, entre 29 e 30 de novembro).

Para outras informações, os interessados podem acessar o site oficial do evento.