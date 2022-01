Globoplay começa a transmitir os canais lineares do Telecine

Etapa faz parte do processo de experiência integrada entre as duas marcas

Todos os seis canais lineares do Telecine – Premium, Action, Pipoca, Fun, Touch e Cult – passam a ser transmitidos ao vivo pelo Globoplay a partir desta segunda-feira (24/01). A novidade faz parte do processo de experiência integrada que começou no dia 05 de janeiro com a oferta do conteúdo da marca especialista em cinema em streaming pelo Globoplay, um catálogo que reúne mais de dois mil filmes.

Todos os seis canais lineares do Telecine – Premium, Action, Pipoca, Fun, Touch e Cult – passam a ser transmitidos ao vivo pelo Globoplay a partir desta segunda-feira (24/01)

O live streaming dos seis canais Telecine é uma inclusão ao pacote de quem já é assinante do serviço pelo Globoplay ou pela internet. Ou seja, mais um benefício para os fãs de cinema, que já tinham acesso ao catálogo do Telecine on demand e agora poderão também assistir aos canais em tempo real.

O live streaming dos seis canais Telecine é uma inclusão ao pacote de quem já é assinante do serviço pelo Globoplay ou pela internet

“Com esta novidade, os assinantes do Telecine terão mais um benefício e comodidade, com a possibilidade de acessar os nossos seis canais de onde quiserem. Uma oferta que conta com a programação criada a partir da curadoria do nosso time de cinéfilos — profissionais altamente especializados. Esta forma mais abrangente de distribuição facilita a escolha do fã de cinema com seleções direcionadas por perfil, seguindo a identificação com nossos canais construída ao longo de 30 anos de nossa história”, comenta Sóvero Pereira, CEO do Telecine.