Globo amplia experiência do Lollapalooza Brasil com transmissão multiplataforma e conteúdos exclusivos

Festival reunirá uma seleção de alguns dos maiores nomes da música do Brasil e do mundo entre os dias 24 e 26 de março no Autódromo de Interlagos

O Lollapalooza Brasil, um dos maiores festivais de música de São Paulo, promete ser ainda mais especial este ano. Entre os dias 24 e 26 de março, o Autódromo de Interlagos será palco para uma seleção de grandes nomes da música do Brasil e do mundo, e a Globo irá ampliar a experiência dos fãs com uma transmissão multiplataforma e conteúdos exclusivos.

Kenya Sade

A transmissão completa dos shows acontecerá no Multishow, no Canal Bis e no Globoplay, que terá um sinal exclusivo em 4K e um sinal extra de degustação para não assinantes. Com comentários de um time de apresentadores, a cobertura contará com informações e curiosidades exclusivas dos bastidores, além de entrevistas. Ana Clara, Chinaina, Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Kenya Sade e Laura Vicente serão os responsáveis por trazer todos os detalhes do Lolla para o público.

Na TV Globo uma dupla inédita comandará as apresentações: Ana Clara fará dupla com Kenya Sade, que ficará como repórter do backstage e especialista musical

Na TV Globo, Ana Clara fará dupla com Kenya Sade, que será repórter do backstage e especialista musical, mostrando os destaques de cada noite, com uma curadoria dos melhores momentos do festival. Programas especiais irão ao ar após o ‘Conversa com Bial’, ‘Altas Horas’ e ‘Domingo Maior’, respectivamente.

Além disso, o g1 iniciará a cobertura desde o pré-evento, com informações sobre como chegar, o que pode levar, atrações, horários e muito mais. Durante os shows, o portal acompanhará tudo em tempo real, com fotos, vídeos, podcasts, entrevistas exclusivas e contando as histórias do Lollapalooza. A grande novidade é a criação de um game interativo chamado “Corrida dos artistas”, onde as principais atrações disputarão uma corrida. Para acessar o game, é só entrar na página especial do Lollapalooza 2023 no g1.

O gshow e o Receitas também estarão presentes no Lolla, trazendo todo o universo do evento na editoria “Tudo Mais”, com uma cobertura especial sobre famosos, moda, beleza, cultura pop e música. Já o Receitas mostrará as curiosidades gastronômicas encontradas nos camarins e os pedidos inusitados feitos pelos astros e pelas estrelas que se apresentarão no festival.

A transmissão multiplataforma do festival tem direção geral de Pedro Secchin e direção de gênero de Raoni Carneiro.

SERVIÇO GERAL

Quem quiser curtir o festival, poderá assistir ao vivo, a partir das 14h, nos dias 24, 25 e 26 de março no Multishow, Canal Bis e Globoplay. Já a TV Globo exibe os melhores momentos na sexta-feira, dia 24, após o ‘Conversa com Bial’; no sábado, 25, após ‘Altas Horas’; e domingo, 26, após ‘Domingo Maior’.