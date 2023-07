Globo acerta em promover o ‘Super Bowl’ das loiras para o ‘Criança Esperança’

Evento deve acontecer dia 7 de agosto e pela primeira vez não será nos estúdios e sim, no Riocentro

Uma nova era está se revelando nos estúdios Globo em Jacarepaguá. A emissora tem mostrado que está muito mais flexível a novas possibilidades e menos presa às próprias regras e diretrizes. Prova disso é o ‘Criança Esperança’ edição 2023, que terá uma edição histórica com Xuxa, Angélica e Eliana juntas no mesmo palco, no dia 7 de agosto em um encontro jamais promovido na televisão brasileira e impensado para os Estúdios Globo, até então.

Eliana fala sobre o Criança Esperança em sua primeira aparição no JN



A novidade foi anunciada no Jornal Nacional da última quinta-feira (13), e trouxe uma entrevista com as três apresentadoras. “Quase depois de 10 anos sem estar participando do Criança Esperança, estou de volta. E estou trazendo um reforço maravilhoso comigo, porque se o assunto é criança, se o assunto é baixinho, não podia faltar. Então, olha só quem vai estar comigo pela primeira vez cantando no Criança Esperança no dia 7 de agosto: Angélica e Eliana”, disse Xuxa.

Angélica comenta sobre o encontro das três no palco



Na reportagem, Angélica comenta sobre o encontro icônico: “Pela primeira vez no palco, vai ser lindo. E nós três, durante uma época das nossas vidas trabalhamos com crianças, e o Criança Esperança beneficia 101 instituições beneficiadas e tem como protagonista a educação. Então, eu acho isso muito importante, muito bacana e fiquei feliz de participar”.

Xuxa fala sobre a participação de Angélica e Eliana no Criança Esperança de 2023



Eliana aparece em seguida, e pela primeira vez no Jornal Nacional. “Pra mim é uma honra muito grande fazer parte dessa festa pela solidariedade, que já mudou a vida de tantas crianças e adolescentes nesses 38 anos de história. O que será que a gente vai aprontar? Ahhh, não posso contar”, disse a loira que foi cedida pelo SBT.



Eliana publicou um vídeo em seu Instagram explicando sobre o tão esperado encontro entre as três divas. “Sim! É verdade esse bilhete😊. Olha onde o nosso grupo de WhatsApp nos levou🙈. Este ano, as queridas amigas @xuxameneghel, @angelicaksy e eu, estaremos juntas pela solidariedade no palco do @crianca.esperanca. E para mim, que sou madrinha do @teletonoficial, a felicidade este ano é dobrada. Agradeço desde já a liberação do @sbt para tornar possível esse encontro. Vamos juntas! Vamos juntos pelas crianças e adolescentes do nosso Brasil. Dia 7 de agosto @crianca.esperanca. #criançaesperança”, escreveu na legenda.



Angélica republicou diversos vídeos e publicações sobre o tão aguardado encontro. Esta edição do ‘Criança Esperança vai promover um momento único e uma dose extra de nostalgia, principalmente para quem foi criança nas décadas de 1980 e 1990, e acompanhou as três estrelas no comando de programas infantis. Com o anúncio, a internet vibrou, pois trata-se de um encontro histórico na tela da Globo entre as três das maiores apresentadoras infantis do Brasil, de todos os tempos.

O evento

Além das três divas, foram divulgados também os primeiros confirmados da 38ª edição do Criança Esperança, que será exibido após a novela Terra e Paixão – ao vivo na Globo. Este ano, o festival da esperança terá dois anfitriões de peso: Ivete Sangalo e Marcos Mion, que vão apresentar ao público o grande show.

Até o momento, estão no line-up do evento: Ludmilla, Zeca Pagodinho, Léo Santana, Fábio Jr., Dilsinho, Preta Gil, Ana Castela, João Gomes, Ivete Sangalo, Chitãozinho e Xororó, Alcione, Negra Li, Mc Cabelinho, Péricles, Liniker, Baco Exu do Blues e Mc Carol. Segundo a emissora, novos nomes serão anunciados em breve.