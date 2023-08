Glenda Kozlowski será comandante do “Melhor da Noite”, novo programa da Band

Atração diária promete ao público jornalismo, entretenimento e muita interatividade

Glenda Kozlowski será a comandante do “Melhor da Noite”, novo programa da Band, que estreia no dia 21 de agosto. Atração diária também terá Zeca Camargo na apresentação de promete ao público jornalismo, entretenimento e muita interatividade.

O programa vai unir informação e diversão em um só lugar



A atração busca levar ao público conteúdos de forma leve e contará com realities, gastronomia, games, viagens, ciência e muitas histórias gravadas pelo Brasil. A ideia é que o público descubra o país, os brasileiros que não foram vistos, com relatos inspiradores e lugares pouco visitados.

“Eu quero que as pessoas se sintam na sala da casa dos melhores amigos”, afirma a apresentadora



“Ele é muito diferente daquilo que a gente já fez. Acho que pelo fato dele ser múltiplo, ele tem o jornalismo, reality, empreendedorismo. O que a gente vem conversando é como vamos sair de um assunto para outro, mas só vamos saber ao vivo, que é quando tudo vai acontecer mesmo. São muitos detalhes que vão estar junto ao mesmo tempo e ao vivo. É muito desafiador”, disse Glenda em coletiva de lançamento do programa realizada na segunda-feira (14).

Crédito: Reprodução Band



O programa, que vai unir informação e diversão em um só lugar, terá na apresentadora com mais de três décadas de carreira um de seus grandes diferenciais. Sobre o desafio de passar das apresentações ligadas aos esportes ao mundo do entretenimento, Glenda diz estar ansiosa, porém, animada.



“Recebi como um grande presente. Depois de 31 anos trabalhando em televisão, trabalhando com esporte, namorando o entretenimento, eu sempre namorei o entretenimento e voltei a minha base pro esporte, eu vou ter essa oportunidade de poder aprender e aprender sobre outros assuntos também. E eu me sinto muito confortável, porque estou ao lado do Zeca, uma pessoa que vem do jornalismo, uma pessoa que tem muita cultura”, afirmou Glenda.



A nova atração da Band, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30, na tela da Band TV, Bandplay e YouTube, tem em seu projeto ser algo diferente de tudo que é oferecido na faixa horária da TV Brasileira. “Ele é muito diferente do que a gente já fez”, conta Glenda. “Eu quero que as pessoas se sintam na sala da casa dos melhores amigos e que seja um encontro diário para conversar, dar risada, mergulhar em uma notícia que chamou mais atenção”, acrescentou a apresentadora.



Kozlowski disse ainda estar ansiosa para mostrar a diversidade que existe no país, com suas línguas, sotaques, jeitos de cozinhar, de se comportar, o que para ela será uma uma porta aberta para o Brasil inteiro.

“Que comece logo e espero que vocês também estejam com a gente acompanhando, sugerindo, participando desse programa, que é diferente, é divertido, é ao vivo no horário nobre da televisão aberta”, pontuou Glenda Kozlowski.