Inspirado no ‘BBB’, Glauber Brito, do canal Champagne com Dendê, cria o ‘Da Xepa para o Vip’

‘Usando a criatividade e alguns ingredientes a mais, vamos ver que há uma infinidade de opções’, garante o youtuber

Os participantes podem mudar, mas a cada edição do “BBB” (TV Globo), se tem uma coisa que nunca muda, são as reclamações dos participantes que ficam no grupo da Xepa e a “inveja” dos que ficam no Vip. As divisões são feitas semanalmente, logo após a prova do líder, e quem define os integrantes de cada grupo, é o próprio líder. Acontece que o cardápio da Xepa é mais limitado, com ingredientes mais “simples”, o que gera tensão em alguns confinados.

Para Glauber Brito, do canal Champagne com Dendê, não há nada que uma boa criatividade, e o toque de alguns ingredientes, não resolva. O baiano criou o “Da Xepa para o Vip”, um projeto no qual vai ensinar como tornar o cardápio com itens “básicos”, em receitas fáceis e saborosas. Dividido em 4 episódios, a partir do dia 04 de abril, já estará disponível a primeira receita.

“A cada domingo vamos lançar um novo vídeo. A ideia é exatamente mostrar o poder de transformação que temos na gastronomia. Usando a criatividade e alguns poucos ingredientes a mais, vamos ver que há uma infinidade de opções deliciosas”.

Para o youtuber, a presença da Xepa no programa, além de nos ajudar a sair da “zona de conforto”, nos faz valorizar ainda mais os alimentos considerados “básicos”: “É bacana pois mostra o quanto o popular, que as vezes não ligamos tanto, tem seu valor e é a base de tudo.”

Para incrementar um pouco mais os pratos, Glauber vai dar uma leve escapada dos ingredientes da Xepa do “BBB”: “No programa eles só tem sal e cebola para tempero. Fica mais difícil, mas da para dar um jeito usando um pouco de margarina, que sei que eles tem nas compras da semana, e vou usar uns temperos nobres para deixar tudo com cara de Vip”.

Entre as delícias que Glauber vai ensinar, estarão receitas com coração de galinha, moela, rabada e fígado. “Fiz um coração cozido na mostarda com vinho tinto, que é dos deuses”, conta.

Rabada na mostarda e vinho: foi feita na base da mostarda e vinho para dar um ar mais sofisticado e cítrico combinando com o limão que vai na rabada

Isca de fígado no estilo asiático: eu fiz a isca de fígado com shoyu, pimenta e tem uma adição de açúcar. Pra poder tirar o cítrico do shoyu eu jogo açúcar contrastando com a pimenta e aí fica aquele agridoce apimentado.

Moela no vinho tinto e especiarias: Fugi do tradicional, eu fiz a moela com vinho tinto e bastante tomate fresco, o tomate pelado né, para que ele ficasse numa consistência de ragu. O ragu é muito tradicional na Itália, que é um escaldado de carne de porco ou de linguiça, feito com bastante tomate fresco.