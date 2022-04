Gkay será coroada rainha do “Bloco da Rebecca”, no Rio de Janeiro

Rebecca lança seu próprio Bloco de Carnaval no Rio em parceria com a ELV Produções. O evento ainda vai contar com a participação de Valesca Popozuda

O segundo Carnaval do ano, marcado para abril, vai ganhar o “Bloco da Rebecca”, que será realizado no MAM, localizado na Zona Sul carioca, no dia 23. Para colocar o bloco na rua em plena folia, Rebecca fechou uma grande estrutura em parceria com a ELV produções.

Gkay recentemente lançou a própria marca de roupas

Uma das atrações do evento será a influenciadora digital e empresária Gkay, dona e proprietária da “farofa” mais famosa do Brasil. “Será uma mega estrutura, logística e atrações de peso para o Bloco da Rebecca” , antecipam Eva Lorrainy Vítor e Eduardo Souza, sócios da ELV no bloco.

A influencer se tornou uma grande referência no Brasil e já soma mais de 19 milhões de seguidores

Gessica Kayane, a Gkay, será coroada rainha de Carnaval do Bloco da cantora Rebecca. Seguindo os passos de famosas como Anitta, Ludmilla, Preta Gil e Lexa, o Bloco da Rebecca promete ser a grande novidade do carnaval de 2022. Sobre a conquista, a artista diz: “Eu estou muito feliz e mega realizada! Sempre quis ter o meu próprio bloco de carnaval e isso é um sonho virando realidade! Estava muito ansiosa pra dividir isso com vocês e quero ver todo mundo curtindo lá comigo no dia 23. Mal posso esperar!”.

Outra famosa já confirmada para se apresentar no megabloco é a funkeira Valesca Popozuda.