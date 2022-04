GKay e Rafa Uccman marcam presença no CarnaMaratona e aprovam novo produto da Beats

As influenciadoras arrasaram em looks especialmente confeccionados para a noite e experimentaram a nova barrinha que reduz efeitos do álcool

As influenciadoras Gkay e Rafa Uccman marcaram presença no camarote da Brahma Nº1, na noite da última sexta-feira (22), para assistir ao desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no evento CarnaMaratona.

A barrinha foi criada para reduzir a absorção de álcool e promover uma relação mais saudável dos consumidores com a bebida alcoólica, ao incentivar a cultura da moderação entre os brasileiros

Com looks poderosos, customizados especialmente para a ocasião, as celebridades aproveitaram para festejar o carnaval fora de época com uma novidade da Beats: a On My Beats.

Com a aprovação das influenciadoras, o novo produto da Beats promete ser um sucesso

Em um dos lugares mais bombados da Sapucaí, as amigas sambaram e agitaram bastante, deixando a moderação apenas para o consumo de álcool.

Com a aprovação das influenciadoras, o novo produto da Beats promete ser um sucesso e trazer uma nova forma de se divertir nos eventos cariocas e do Brasil todo.