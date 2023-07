Giraffas revoluciona o treinamento de colaboradores com plataforma inovadora

A rede de restaurantes investe em pessoas e alcança resultados excepcionais por meio da plataforma de aprendizagem Universo do Saber

O Giraffas, reconhecido por sua qualidade de atendimento e entrega de produtos, tem conquistado o mercado com um diferencial estratégico: o investimento em seus colaboradores. Há cinco anos, a empresa desenvolveu a plataforma de aprendizagem online, chamada Universo do Saber, que se tornou fundamental para o sucesso dos franqueados.

Segredo por trás da qualidade e satisfação do Giraffas e a plataforma Universo do Saber estão transformando a empresa

De acordo com Eduardo Guerra, CEO do Giraffas, a plataforma é como uma grande escola de treinamento, abrangendo não apenas o negócio da empresa, mas também temas mais amplos, como empreendedorismo. Com mais de 50 cursos oferecidos anualmente e 126 mil certificados emitidos nos últimos três anos, a Universo do Saber tem desempenhado um papel fundamental na capacitação dos colaboradores.

Além de proporcionar conhecimento, a plataforma permite avaliações precisas sobre o desempenho de cada unidade do Giraffas. O uso da tecnologia possibilita treinamentos específicos, desde a inovação de pratos até mudanças de cardápio e estratégias de negócio. Dessa forma, a empresa consegue mensurar o consumo de conteúdo por parte dos colaboradores, ranquear as lojas de acordo com o desempenho e identificar quais estão performando melhor.

Os resultados são evidentes: o Giraffas obteve um aumento significativo no índice de satisfação dos colaboradores e na qualidade de atendimento e entrega de produtos. A relação entre franqueadora e franqueado fortaleceu-se, e o conhecimento adquirido refletiu diretamente na satisfação dos restaurantes e, consequentemente, nas vendas e na rentabilidade.

Giraffas investe em pessoas: conheça a plataforma de aprendizagem que está mudando o jogo

Com a plataforma Universo do Saber, o Giraffas se destaca no mercado como uma empresa queinveste no desenvolvimento de seus colaboradores, reconhecendo que eles são essenciais para o sucesso do negócio. Através dessa inovação, a rede de restaurantes revoluciona o treinamento, promovendo um universo de conhecimento e possibilitando que seus colaboradores exerçam seu trabalho de forma mais eficiente.

A estratégia do Giraffas mostra como o investimento em pessoas pode ser um diferencial competitivo no mercado atual. Ao oferecer uma plataforma de aprendizagem abrangente, a empresa demonstra seu compromisso com o desenvolvimento profissional e pessoal de seus colaboradores. Através de mais de 50 cursos por ano, os funcionários têm a oportunidade de aprimorar suas habilidades não apenas relacionadas ao negócio, mas também em aspectos mais amplos, como empreendedorismo.

A plataforma Universo do Saber também permite que o Giraffas acompanhe de perto o desempenho de suas unidades. Com a tecnologia, é possível oferecer treinamentos personalizados e mensurar o consumo de conteúdo por parte dos colaboradores. Essa análise de dados se torna um indicador valioso para a empresa, que pode ranquear as lojas e identificar quais estão obtendo os melhores resultados.

Os impactos positivos dessa iniciativa são evidentes. Além do aumento no índice de satisfação dos colaboradores, o Giraffas experimentou um crescimento significativo em seu faturamento e na qualidade de atendimento e entrega de produtos. A relação estreita entre a franqueadora e os franqueados resultou em melhorias consideráveis nos restaurantes, impulsionando as vendas e a rentabilidade.

O Giraffas se destaca no setor de franquias como uma empresa comprometida em investir em pessoas e em promover a excelência em seus negócios. A plataforma Universo do Saber é um exemplo de como o conhecimento e a capacitação dos colaboradores podem impactar diretamente o sucesso de uma empresa. Com essa abordagem inovadora, o Giraffas reafirma seu compromisso em oferecer a melhor experiência para seus clientes e em se manter na vanguarda do mercado de alimentos e franquias.