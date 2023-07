Gina Garcia traz de volta o espetáculo ‘Gina canta Gal’ com surpresas imperdíveis em São Paulo

Cantora encanta o público com tributo a Gal Costa e recebe convidados especiais em emocionante espetáculo no Teatro Claro

Após uma estreia de sucesso, Gina Garcia retorna aos palcos com o espetáculo “Gina canta Gal”, um tributo emocionante à icônica Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira. Atendendo aos pedidos dos fãs, a cantora anunciou uma nova data para a apresentação em São Paulo, que ocorrerá no dia 09 de agosto, no renomado Teatro Claro.

Mas as novidades não param por aí. Gina Garcia está determinada a abrilhantar ainda mais o espetáculo, e para isso, convidou artistas especiais para participarem da noite. O primeiro nome revelado é o da talentosa cantora e compositora Marina Sena, que promete encantar o público com sua presença no palco.

Prepare-se para uma noite inesquecível com Gina Garcia e seu tributo a Gal Costa

No tributo a Gal Costa, Gina Garcia promete trazer os grandes sucessos da cantora, desde os boleros até os sambas que marcaram sua carreira. Músicas como “Chuva de Prata”, “Nada Mais” e “Nuvem Negra” estarão presentes, proporcionando uma noite de nostalgia e emoção. Gina explica que o espetáculo é uma forma de contar sua própria história, permeada pelas canções de Gal Costa, que influenciaram sua carreira como cantora e backing vocal.

Marina Sena é um dos nomes para participar do evento

O encontro entre Gina Garcia e Gal Costa remonta a 1995, nos bastidores do show “Mina D’água do Meu Canto”. Gina recorda com admiração o momento em que pôde conversar com a diva Gal, mencionando até mesmo o guitarrista Lanny Gordin, com quem ambas trabalharam. O som perfeito e a afinação impecável da cantora naquele show ficaram gravados na memória de Gina, que guarda com carinho a única foto que possui com Gal, autografada gentilmente pela artista.

O tributo a Gal Costa de Gina Garcia não se limitará apenas a São Paulo. A cantora planeja levar o espetáculo para as principais capitais brasileiras e, quem sabe, até mesmo para o exterior, onde Gal é amplamente reconhecida e respeitada. Gina destaca a fama de Gal nos Estados Unidos e na Europa, mencionando seu nome no Hall da Fama do Carnegie Hall, por ser a brasileira que mais se apresentou na renomada casa de espetáculos.

Gina Garcia é uma artista com uma trajetória musical rica. Nascida em São Paulo, ela cresceu em uma família profundamente ligada às artes. Desde criança, seu talento vocal foi incentivado pelo pai, e aos 24 anos, ela iniciou sua carreira como cantora profissional. Ao longo de sua jornada, Gina atuou como backing vocal de renomados artistas nacionais e internacionais, como Gloria Gaynor, e também fez parte da banda Raça Negra, viajando pelo Brasil e por diversos países.

Além de sua carreira solo e do tributo a Gal Costa, Gina mantém a banda Groove Machine, onde interpreta diversos estilos musicais, como MPB, black music, flashback, jazz e pop. Seu talento vai além do palco, pois também grava jingles, coros e dublagens musicais em estúdios renomados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o espetáculo “Gina canta Gal”, Gina Garcia promete levar o público a uma jornada nostálgica e emocionante pelos sucessos de Gal Costa, mantendo viva a memória da diva da música brasileira. A apresentação em São Paulo é apenas o começo, e os fãs de todo o Brasil aguardam ansiosos pela oportunidade de reviver as belas canções de Gal na voz de Gina Garcia.