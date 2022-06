Gilberto Gil: cantor recebe mostra digital no Google para celebrar os 80 anos, com músicas inéditas

“O Ritmo de Gil” é a primeira retrospectiva sobre um artista vivo na plataforma global, com mais de 41 mil imagens e documentos disponíveis sobre o artista brasileiro

Para comemorar o aniversário de 80 anos de Gilberto Gil, o Google Arts & Culture, em parceria com o Instituto Gilberto Gil, lança O Ritmo de Gil, mostra digital que homenageia a vida e a obra do cantor, compositor e expoente de influentes movimentos culturais brasileiros do último século, entre eles a Tropicália.

Disponível em português, inglês e espanhol, essa é a primeira retrospectiva de um artista brasileiro vivo na plataforma global, e apresenta um acervo com mais de 41 mil imagens distribuídas em 140 seções, além de 900 vídeos e gravações históricas que foram cuidadosamente digitalizadas. Entre as preciosidades, está um álbum de 1982, gravado em Nova York, nunca lançado por Gil, que acabou perdido em sua volta ao Brasil. Agora, sua história chega ao público pela primeira vez.

Ilustração da artista baiana Raiana Britto em homenagem a Gil

O material do “disco perdido” foi encontrado durante o processo de curadoria e digitalização dos materiais e revela gravações inéditas do artista, como a música “You Need Love”. Nesta seção da coleção, é possível ouvir todas as músicas do álbum inédito e conhecer o contexto de sua produção.

O acervo de “O Ritmo de Gil” contém ainda uma rica coleção de itens da trajetória do artista, e desbrava por meio de documentos, fotos e vídeos da carreira sua influência sobre a cultura brasileira e o cenário musical global.

Foto: Gilberto Gil em show da tour OK OK OK em Brasília, Instituto Gilberto Gil – Google Arts & Culture

“A retrospectiva inédita sobre Gil retrata a vida e obra desse artista símbolo da cultura brasileira e do homem cercado de muitos outros artistas, amigos e da família. A partir de hoje, amantes da cultura brasileira, da afro-musicalidade, fãs e admiradores de Gilberto Gil em todo o mundo poderão acessar, à distância de alguns cliques, o tesouro que é sua história”, relata Valéria Gasparotti, gerente de projetos do Google Arts & Culture.

Em parceria com o Instituto Gilberto Gil, os ricos trabalhos de pesquisa e documentação sobre o arquivo pessoal de Gil, contendo fotos, documentos, gravações de áudio e vídeos, começaram em 2018. “Fico muito feliz que, com essa coleção do Google Arts & Culture, pessoas do mundo todo, especialmente os mais jovens, podem ter acesso universal a um conteúdo tão vasto sobre toda minha trajetória”, afirma o cantor.

Foto: Google Arts & Culture

Outro destaque da mostra é “Todos a bordo: a viagem cultural de Gilberto Gil”, que reúne, em oito momentos, os lugares para onde Gilberto Gil levou a sua arte. Ao som de “Expresso 2222”, será possível embarcar em um passeio ilustrado pelo mundo do artista e descobrir sua vida e legado por meio das ilustrações da artista plástica baiana Raiana Britto, criadas especialmente para essa retrospectiva.

Desde sua infância até a sua posse como imortal pela Academia Brasileira de Letras em 2022, passando pelos encontros e influências internacionais, é possível explorar a coleção a partir de 3 partes: a música, o homem e a influência internacional.

A coleção “A música: um legado imortal” traz seções dedicadas à obra de Gilberto Gil, que reúne a sua discografia e oferece um passeio pela sua trajetória artística. As seções “Discobiografia Gilbertiana: ‘Todos os discos têm biografia’ – Parte 1”, Um dos doces bárbaros”, “Um Banda Um: Gilberto Gil e a Umbanda”, “A história de Gilberto Gil com o violão”, “A história de Gilberto Gil com a sanfona” e Gilberto Gil e o rock, fazem um rico apanhado dos álbuns do artista. Nelas, também será possível reviver a história do baiano com suas composições e sua íntima relação com o violão e a sanfona, seus instrumentos favoritos.

Já em “O homem: momentos que fizeram Gil”, haverá seções dedicadas à biografia do artista, desde sua infância até “A festa da posse na Academia Brasileira de Letras”, quando tomou posse como imortal da ABL por sua contribuição para a literatura brasileira. Em “A infância e a adolescência de Gilberto Gil”, é possível conhecer detalhes da como os pais de Gil foram importantes para sua carreira, desde o interesse de seu pai pela política até a presença inspiradora de sua mãe. Com fotos e retratos íntimos de família, essa é uma janela para o início da vida de um dos músicos mais influentes do mundo.

Foto: Google Arts & Culture

Por fim, em “Gil: o artista global”, os fãs podem entrar em contato com a construção das multifacetas do cantor, suas influências por meio de amigos artistas e as grandes personalidades que passaram pela sua trajetória, por meio das seções “Gilberto Gil: um projeto de vida”, “Caetano Veloso: ‘O Tropicalismo se deve, em primeiro lugar, a Gil’”, “Gilberto Gil e Stevie Wonder” e “Gilberto Gil e os Marleys”. Em registros raros, elas mostram como Gil é um artista completo e global, como seu talento impactou a cultura brasileira e como isso o aproximou de outros grandes artistas nacionais e internacionais.

Desde 2011, o Google Arts & Culture ajuda instituições culturais a disponibilizar seus acervos e patrimônios no mundo digital, com o objetivo de dar acesso ao conhecimento e tesouros da arte para as pessoas em qualquer lugar do mundo. A plataforma dá acesso às coleções de mais de 2 500 museus em mais de 80 países.

Quem quiser conferir a mostra digital “O Ritmo de Gil”, pode acessar o portal https://artsandculture.google.com/project/gilberto-gil