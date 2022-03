Gil do Vigor palestra no 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguro e recebe homenagem

Na ocasião, o artista contou sobre sua experiência no projeto ‘O Amigo do Seguro’, onde participou quando jovem e trabalhou durante anos numa corretora de seguros

O economista e comunicador Gil do Vigor, que renovou recentemente seu contrato com a Globo e tem um quadro no programa Mais Você, também atua em diversas frentes e, dessa vez, ele foi o palestrante do 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguro.

Na ocasião, o artista contou sobre sua experiência no projeto ‘O Amigo do Seguro’, onde participou quando jovem e trabalhou durante anos numa corretora de seguros. O projeto é uma ação de responsabilidade social criada para dar oportunidade de qualificação profissional a jovens entre 16 e 20 anos.



Na ocasião, o artista contou sobre sua experiência no projeto ‘O Amigo do Seguro’, onde participou quando jovem e trabalhou durante anos numa corretora de seguros

‘A palavra é gratidão pela oportunidade de ter iniciado a jornada profissional de tantos jovens como eu. Foi Deus quem me honrou’, conta Gil.

Gil foi o palestrante do 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguro, além de ser homenageado

Neste último sábado (5), foi lançada a campanha ‘Educação, um caminho Seguro’, que está ligada a esse programa social, que visa disponibilizar kits escolares e equipamentos de informática, além de curso técnico e profissionalizante no formato EAD, de forma gratuita, para jovens do ensino médio que estão em busca de oportunidades profissionais. Gil também será o grande homenageado do dia.