Gerdau Germinar reabre Biocentro e retoma visitas presenciais para educação ambiental em escolas da região

Empresa retoma as atividades presenciais do Programa de Educação Ambiental em Minas Gerais

A Gerdau, empresa líder em produção de aço no Brasil, retomou as práticas presenciais de educação ambiental em instituições de ensino na região do Alto Paraopeba, em Minas Gerais. O programa Gerdau Germinar, principal iniciativa de educação ambiental da empresa, elaborou um cronograma especial e flexível que está sendo aplicado desde o segundo semestre de 2022 para diversas faixas etárias de escolas públicas, privadas, ONGs e APAEs das cidades de Ouro Branco, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Ouro Preto e Itabirito.

Fernanda Montebrune

Com a reabertura do Biocentro, localizado em Ouro Branco, a programação ganhou um novo formato e os visitantes agora podem circular por espaços interativos em uma área verde de mais de 48 hectares. A Praça dos Biomas, Trilhas de Interpretação Ambiental, Ovolândia, Horta Orgânica, Unidade de Pesquisa e a Casa Sustentável são alguns dos espaços que os visitantes podem conhecer. De acordo com a especialista de Responsabilidade Social do Gerdau Germinar, Fernanda Montebrune, o conteúdo é desenvolvido de acordo com a faixa etária do estudante. “Aqui eles podem ver na prática o que estão aprendendo na escola”, explica.

O ônibus do Gerdau Germinar também ganhou um novo visual, mais colorido e atrativo, e foi adaptado para servir como uma sala de aula com kit multimídia para vídeos educativos e dinâmicas.

Alunos de Ouro Branco em visita em ações do projeto

A retomada das visitas presenciais foi bem recebida pelos educadores e alunos. A professora da Escola Municipal José Francisco Nogueira, de Ouro Branco, Roseli Pereira, elogiou a iniciativa e destacou que “estar aqui no Germinar é uma experiência indescritível. As crianças amam. É um momento de unir a teoria da sala de aula com a prática. Aqui eles têm a visão de todos os biomas e adquirem conhecimento sobre o meio ambiente. É maravilhoso estar aqui”. A aluna da Escola Estadual Monsenhor Horta, de Conselheiro Lafaiete, Alicia Fonseca, também ficou impressionada com a visita e afirmou que “o que eu mais gostei foi a casa sustentável. Ela me chamou muita atenção. Dá vontade de morar lá”.

As visitas ao Biocentro acontecem de segunda a sexta-feira em dois períodos, de manhã e à tarde, e recebem cerca de 40 alunos por horário. Até 2020, antes da pandemia, o programa havia realizado visitas técnicas para mais de 153 mil alunos em seus 30 anos de existência, além de projetos socioambientais envolvendo mais de 16 mil pessoas.