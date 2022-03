George Henrique e Rodrigo se apresentam no Villa Country com megashow em São Paulo

Donos de um dos principais hits da atualidade “Vai lá em casa Hoje”, sertanejos reúnem os principais sucessos para show na capital paulista

Estão preparados para uma noite pra lá de especial ao som dos grandes sucessos de George Henrique e Rodrigo? É nesta sexta-feira, que os paulistas recebem o show da dupla que conquistou o topo das plataformas de streaming com hits como “Vai Lá Em Casa”, que se tornou a música mais tocada nas rádios de todo o país e destaque no Spotify, além de “Tesão na Madrugada”, “De copo em copo” e o primeiro sucesso nacional , “Receita de Amar”. Do palco do Villa Country, considerado o reduto sertanejo mais importante da américa latina, os irmãos preparam o melhor do repertório para o espetáculo dos irmãos no primeiro dia do mês de abril.

Apadrinhados por Bruno & Marrone, os irmãos George Henrique & Rodrigo conquistaram o reconhecimento nacional com o sucesso de “Vai Lá Em Casa Hoje”. Iniciaram carreira em 2011 com o DVD “Esquenta Pra Balada”, gravado num posto de gasolina, ponto de partida para as noites de Goiânia, onde nasceram e vivem até hoje. Integrantes do casting do escritório WorldShow , construíram um repertório e amizades sólidas, com parcerias cde om grandes nomes como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristina, DJ Lucas Beat e Marília Mendonça.

Show: George Henrique & Rodrigo no Villa Country

Data: 1 de abril (sexta-feira)

Censura: 18 Anos

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Abertura: 20:00

Início: 00:00

Acesso para deficientes: sim