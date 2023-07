Geolocalização e a ferramenta que transforma pequenos negócios em sucesso

Plataforma inovadora Mapfry democratiza acesso a informações estratégicas e impulsiona o sucesso de pequenos e médios negócios

O cenário empresarial brasileiro está em plena expansão, com um aumento de 1,9% no número de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) em 2022, resultando na abertura de 3,6 milhões de novos negócios e atingindo a impressionante marca de 30 milhões de empreendimentos no país. Dados do Ministério da Economia indicam que essas empresas geram cerca de R$ 420 bilhões de faturamento anual, representando quase um terço do Produto Interno Bruto (PIB).

Conheça a Plataforma de Geomarketing que Está Impulsionando os Negócios no Brasil!

O setor de Franchising também vem crescendo de forma expressiva, alcançando um faturamento superior a R$ 211 bilhões em 2022, além de um aumento de 6,8% no número de novas redes e 7,8% no total de unidades. Esse cenário reflete a importância das PMEs e das Franquias no panorama corporativo nacional.

Expansão de Franquias: Como o Geomarketing Revolucionou o Setor!

Percebendo a carência de soluções acessíveis de geomarketing para pequenos e médios negócios, João Caetano, co-fundador da Mapfry, enxergou a oportunidade de preencher essa lacuna e impulsionar o sucesso de empreendedores em todo o país. A plataforma de geomarketing Mapfry foi criada para romper as barreiras que antes limitavam o acesso a informações estratégicas e recursos de análise, deixando os profissionais e as pequenas empresas em segundo plano.

Geolocalização ajuda Franquias na escolha do melhor ponto

A rede de clínicas especializada em tratamentos estéticos, Mais Esthetic, encontrou na Mapfry a ferramenta ideal para o crescimento e expansão de suas franquias. Gabriella Oliveira, responsável pela expansão da rede, destaca que a plataforma permitiu análises detalhadas de diversos fatores-chave na escolha dos pontos comerciais, proporcionando dados positivos e fundamentais para o sucesso das unidades.

Com sua plataforma construída para alcance global, a Mapfry não se limita ao território brasileiro. Atualmente, a ferramenta abrange informações em países como Uruguai, Argentina, Chile e Portugal, o que possibilita a expansão de empresas para além das fronteiras nacionais.

O geomarketing se mostra como a peça-chave para que PMEs e Franquias alcancem novos patamares de sucesso e superem os desafios de escolher o local ideal para seus negócios. Com a Mapfry, empreendedores de todos os portes têm acesso a informações estratégicas antes restritas às grandes corporações, nivelando o campo de atuação e potencializando o crescimento do mercado empresarial brasileiro. O futuro dos negócios está nas mãos do geomarketing, e a Mapfry lidera essa revolução rumo ao sucesso corporativo.