Genial Care e Revista Autismo realizam 1º Congresso Extraordinário em prol do Mês de Conscientização sobre o Autismo

Com inscrições gratuitas e transmissão 100% online, evento trará diversos convidados renomados da comunidade do autismo

Nesta quinta-feira, 6 de abril, a healthtech Genial Care e a Revista Autismo se unem para realizar o 1º Congresso Extraordinário em celebração às atividades do Mês de Conscientização sobre o Autismo.

Com o objetivo de potencializar a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Genial Care vem promovendo a campanha nacional de conscientização do autismo com o tema “Mais informação, menos preconceito”

O evento, que será 100% online e com inscrições gratuitas, contará com a participação de diversos convidados renomados da comunidade do autismo, médicos, profissionais clínicos, pais de pessoas com autismo e pessoas com TEA, que trarão suas perspectivas, histórias e olhares sobre o tema.

Com diversas atividades programadas durante o mês, a empresa pretende colaborar para ampliar a discussão sobre o tema e disseminar informações de qualidade.

Juliana Biasi, líder de Marketing & Growth da Genial Care

A clínica multidisciplinar para cuidado e desenvolvimento de crianças com autismo e suas famílias conecta tecnologia e embasamento científico às pessoas, criando ferramentas para ajudar no desenvolvimento de crianças com TEA e capacitar e apoiar pessoas cuidadoras nessa jornada. A empresa também conta com uma frente de capacitação de profissionais, a Genial Care Academy.

“Estamos mudando o cenário do autismo no Brasil e parte disso é garantir que cada vez mais pessoas tenham acesso a informações verdadeiras. O conhecimento pode mudar vidas e queremos potencializar a conscientização sobre TEA”, explica Juliana Biasi, líder de Marketing & Growth da Genial Care.

Para participar das atividades da campanha #AprenderTransforma e acompanhar a programação completa do 1º Congresso Extraordinário, basta acessar o site da Genial Care e fazer sua inscrição gratuitamente. Com a disseminação de informações e a troca de conhecimentos, a expectativa é que mais pessoas possam compreender o autismo e promover uma sociedade mais inclusiva e acolhedora para todos.

O 1º Congresso Extraordinário será composto por diversas atividades, incluindo talk com Joyce Rocha, analista de acessibilidade no Google e pessoa autista; painel sobre Autismo não tem Gênero, com Sophia Mendonça, jornalista e pessoa autista, James Thiago Cruz, membro das Comissões da Pessoa com Deficiência da OAB/PA e da ONU, e Myriam Letícia, psicóloga e pessoa autista; talk com Grazi e Wagner Yamuto, criadores do app Matraquinha e pais atípicos; palestra sobre A comunicação no Autismo, com Dr. Paulo Liberalesso, neuropediatra; talk sobre Maternidade atípica, com Maíra Bullos, influencer, neurodivergente e mãe atípica; palestra sobre Autismo e Adolescência, com Fatima de Kwant, comunicóloga, jornalista e palestrante internacional sobre autismo; entrevista Papo de Pais, com Fábio Coelho, psicólogo e pai atípico, Francisco Paiva, fundador da Revista Autismo e pai atípico, e Tomás Dotti, fundador da Comunidade Papo de Pai; palestra sobre Tecnologia aplicada a Intervenção Multidisciplinar, com Alice Tufolo, liderança/diretora Clínica da Genial Care Academy, e Mariana Tonetto, liderança/diretora clínica da Genial Care; e palestra sobre Genética e autismo, com Graciela Pignatari, bióloga e cofundadora do app Tismoo.