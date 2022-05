Gêmeas de apenas 11 anos são destaque no surf catarinense e ganham patrocínio da Krona

Kaylane e Kyara ganharam várias competições em 2021

Se você achava que o surf era um esporte apenas para adultos está muito enganado. Kaylane e Kyara têm apenas 11 anos e já deixam muitos surfistas “no chinelo”. As gêmeas nasceram na ilha de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e já ganharam diversas competições. O sucesso resultou em um patrocínio com a marca Krona.

Atualmente, as gêmeas moram na Praia da Saudade, a famosa Prainha, no município conhecido como São Chico



A marca brasileira de tubos e conexões tem uma coisa em comum com as gêmeas: são apaixonados por esporte. Ao conhecer o trabalho das surfistas que estão se destacando no estado, a empresa não teve dúvidas e decidiu apoiar. O contrato foi feito para as competições de 2022 e prevê a colocação da logo nas pranchas e uniformes de Kaylane e Kyara.

Assim como Fernando Pedro disse em entrevista, a Krona tem o marketing esportivo no DNA e apoia várias jogos e times



“A Krona tem o marketing esportivo no DNA, mas entendemos o esporte como algo muito mais amplo, que envolve saúde, educação e qualidade de vida. E este patrocínio é particularmente muito importante para nós por valorizar o esporte feminino de base. Se estas atletas já nos trazem tantas alegrias agora, ainda tão jovens, imaginem em um futuro breve, com a evolução que ainda terão”, avaliou Fernando Pedro de Oliveira, Diretor Executivo da Krona.



De acordo com os pais das gêmeas, Adriano Pinheiro Antunes e Elza Dionessa Rocha, as meninas já brincavam no stand up e na prancha de surf desde muito pequenas. Aos 6 anos, a dupla ganhou a primeira prancha e, com 7 anos, participaram da primeira competição, na qual dividiram as duas primeiras colocações.