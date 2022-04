‘Ganhei meio milhão na loteria dos Estados Unidos’, conta ex-BBB Paulinha

A ex-sister contou segredos de como faz para ganhar tanto dinheiro.

Se colocar no google o nome de Paulinha Leite, a primeira pergunta que vem é: Como Paulinha Leitte ganha na mega-sena? Pois bem, a ex-bbb já faturou 57 vezes o prêmio na loteria. Em entrevista a Maurício Meirelles, no quadro Achismos, do canal do youtube do apresentador, a ex-sister contou segredos de como faz para ganhar tanto dinheiro.

A ex-bbb já faturou 57 vezes o prêmio na loteria



Durante o bate papo, ela chegou a confessar que joga até em aposta de outros países: “Mês passado, dentro da minha empresa, um bolão que eu escolhi os números, nós ganhamos meio milhão na mega million dos Estados Unidos. Meio milhão de reais já convertidos”.

Em entrevista a Maurício Meirelles, no quadro Achismos, do canal do youtube do apresentador, a ex-sister contou segredos de como faz para ganhar tanto dinheiro.



O segredo ela diz que é ela mesma: “Não tem segredo, eu que sou sortuda mesmo. Estão usando minha imagem para vender robô dizendo que eu sei a fórmula mágica para ganhar. Não tem fórmula, a fórmula sou eu”.



Durante o bate papo, ela chegou a confessar que joga até em aposta de outros países



Maurício Meirelles perguntou se ela tem sorte no amor assim como nos jogos e ela contou que quer ser mãe solo: “Estou solteira porque não tenho paciência não é culpa deles não. Eu sei que quero ser mãe por inseminação então não vou ficar procurando ninguém”.