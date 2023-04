Ganhe dinheiro no Pinterest: Luana Sarita, empreendedora digital, ensina como

A especialista que aprendeu a identificar os pontos positivos e a

gerar renda na plataforma, hoje também capacita outras pessoas

Luana Sarita tem uma trajetória comum a muitos jovens brasileiros. Apesar de possuir formação superior em Farmácia e Agronegócio, ela não encontrou oportunidades em sua área e decidiu a trabalhar no digital. E, embora tenha trabalhado também como funcionária efetiva, ela afirma que sempre quis ter seu próprio negócio.

Empreendedora digital ensina o segredo para lucrar com Pinterest

O interesse pelo ‘digital’ começou em 2017, quando Luana resolveu vender, através do Instagram, bolsas e acessórios. Contudo, nesta plataforma a experiência não trouxe bons resultados. Luana salienta que isto ocorreu porque, por morar em uma cidade pequena, começou a vender a prazo e esta foi a razão de sua falência.

Luana aponta as vantagens da plataforma em relação a outras mais famosas como Instagram

Ainda assim, ela não desistiu de empreender. Dois anos mais tarde, em 2019, ela resolveu buscar por conta própria mais informações sobre o mercado digital pesquisando formas de ganhar dinheiro em casa. Foi assim que encontrou um vídeo no YouTube sobre mercado de afiliados. Luana conta que achou o conteúdo “incrível” e resolveu seguir a orientação recebida. O próximo passo foi criar uma nova conta no Instagram, plataforma na qual começou a seguir pessoas que falavam sobre o assunto enquanto também tentava aprender com o trabalho delas. Foi assim que começaram a surgir pessoas interessadas em seu trabalho, contudo, Luana percebeu que precisaria investir em treinamentos. Nesta fase ela afirma que depois de se capacitar, começou a vender e, de início, conseguia faturar em torno de um salário mínimo mensal. Um valor considerável para quem, segundo ela, “estava desempregada e com uma loja recém falida”.

Luana é formada em Farmácia e agronegócio, mas se encontrou no digital e hoje capacita outras pessoas

No entanto, após três meses na plataforma, Luana percebeu que os ganhos proporcionados não compensavam o desgaste gerado pelas tentativas de vendas feitas pelo recurso Direct do Instagram. Em sua busca por uma plataforma mais produtiva e rentável, Luana acabou chegando ao Pinterest, embora tivesse duvidas. “Comecei no Pinterest meio desconfiada porque sempre foi uma plataforma onde buscava wallpaper, fotos de looks. Nunca imaginei que seria uma plataforma que poderia gerar renda”, observa.

Apesar disso, ela conta que resolveu começar e, para sua surpresa, depois de dez dias obteve ganhos vendendo um produto digital de moda como afiliada. Mas, como ela mesma observa, toda plataforma tem seus desafios e com Pinterest não foi diferente. Luana narra que começou a ter links dos seus posts bloqueados e percebeu que precisaria conhecer melhor a plataforma para torná-la aliada de seus negócios. Foi nesta etapa que sua história começou a mudar, pois pesquisando sobre o Pinterest, ela descobriu que nos EUA a plataforma é utilizada como ferramenta de negócios há anos. Investindo em treinamentos com especialistas americanos, Luana passou a entender de forma mais ampla os recursos de vendas da plataforma. “Quando fiz isso, enxerguei o Pinterest como um negócio e não como uma renda extra e, então, passei a ter um negócio sólido que vende de fato”, ressalta.

Com o conhecimento que obteve, Luana se tornou também especialista e hoje ensina outras mulheres a usarem o Pinterest como ferramenta digital que gera mais visibilidade na internet e, consequentemente, mais vendas. Mas e o Instagram, o ‘queridinho’ da maioria dos vendedores digitais? Luana tem uma opinião sobre a plataforma: “O Instagram não valoriza o conteúdo publicado ali, ao contrário do Pinterest, que faz isto. O Pinterest é uma das três plataformas que possui mais tráfego orgânico, então, a entrega do conteúdo lá dentro é intensa e constante. Ele realmente distribui o conteúdo e valoriza o criador”, finaliza.