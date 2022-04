Galeria Jaqueline Martins apresenta obras multidisciplinares de diferentesgerações na SP-Arte

Entre os nomes contemporâneos, Ana Mazzei e pedro frança trazem peças inéditas para o evento

A Galeria Jaqueline Martins apresenta na SP-Arte 2022 uma curadoria de obras

multidisciplinares de artistas históricos e emergentes, que usam diferentes linguagens para

expor seus respectivos focos de pesquisa e inquietações conceituais. Entre os nomes

contemporâneos, Ana Mazzei e pedro frança trazem obras inéditas para o evento.



A artista Ana Mazzei explora as formas geométricas em suas novas esculturas, que entram

em diálogo com obras da década de 1980 da artista Lydia Okumura, inclusive uma pintura

de 1985, que será apresentada também pela primeira vez. Okumura é pioneira

incontestável na recente história da arte contemporânea brasileira, contribuindo de maneira

fundamental para a produção de instalações site-specific, muitas delas documentadas nos

acervos brasileiros, como MAC-USP (Museu de Arte Contemporâneo da Universidade de

São Paulo), Pinacoteca e MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo) e internacionais,

como MoMa e Metropolitan Museum of Art em Nova York e Hall Art Foundation, na

Alemanha.



Já pedro frança, artista que explora diferentes meios de expressão, traz para SP-Arte

cerâmicas inéditas que superam as expectativas do que pode se tornar uma obra de arte.

Compõem também a seleção: as esculturas de Daniel de Paula, o banco Sesc Pompeia de

Lina Bo Bardi e peças multidisciplinares de Regina Vater e Robert Barry.

Artistas participantes: Ana Mazzei, Daniel de Paula, Lydia Okumura, Lina Bo Bardi, pedro

frança, Regina Vater e Robert Barry.