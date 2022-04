Nascida em Balneário Camboriú, Gabriela tem 23 anos e uma personalidade forte

Intensa, misteriosa e confiante, assim se define Gabriela Silva, a nova Bella da Semana. Declaradamente bissexual, a morena confessou que já transou em um vestiário de estádio, porão, ruas desertas, jacuzzi, saída de incêndio e tem a fantasia de ser amarrada durante o sexo.

Durante o ensaio ao vivo para as redes sociais do Bella da Semana, a modelo cativou os assinantes da maior revista masculina do Brasil.

Nascida em Balneário Camboriú, Gabriela tem 23 anos e uma personalidade muito forte. Durante o ensaio ao vivo para as redes sociais do Bella da Semana, a modelo cativou os assinantes da maior revista masculina do Brasil.

Ela ainda tirou um tempo para conversar com a nossa equipe e revelar alguns segredos. Confira trechos da entrevista.

Já fez ménage? Caso não, toparia?

Nunca fiz, mas se eu sentisse vontade não me privaria de fazer.

Qual lugar mais inusitado em que você já transou?

Vestiário de estádio, porão, ruas desertas, jacuzzi, saída de incêndio….

Já ficou com outra mulher? Ficaria?

Sim, sempre gostei de ficar com mulheres.

Qual é a parte mais sensível do seu corpo?

Pescoço, coxa, e sem dúvidas o mamilo também.

Você prefere dominar ou ser dominada?

Ser dominada.

Você já ficou com alguém famoso? Pode revelar o nome?

Sim (acho que não posso revelar)…

Como foi posar para tantas câmeras durante a Live?

Bem desafiador, mas a equipe toda é muito atenciosa e prestativa, logo já me senti mais à vontade.

