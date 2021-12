Gabriela Ramos ensina simpatia para arrumar um novo amor em 2022

A influencer e Miss Bela Alagoas está solteira há 5 anos

Solteira há cinco anos, Gabriela Ramos, atriz de pegadinhas do João Kleber e Miss Bela Alagoas não descarta um novo amor no próximo ano.

“Ele precisa realmente ser especial. Não quero viver um amor com alguém que não me complete. Tem que ser honesto, leal, ter um bom astral e companheiro”, disse.

E para atrair boa sorte e encontrar essa nova paixão no próximo ano, ela vai até apelar para uma simpatia no último dia de 2021.

“Misture algumas gotas do perfume que você mais gosta com sete flores de laranjeira maceradas e uma colher de sopa de mel. Depois, ferva dois litros de água e adicione esta mistura. Coloque numa vasilha de vidro. Deixe esfriar e após o banho, jogue no corpo todo. Basta ter fé e ter pensamentos positivos durante o banho. Macere as pétalas de sete rosas vermelhas”.

”Depois do banho, jogue do pescoço para baixo. Peça para que o verdadeiro amor surja em sua vida e que seu ano seja maravilhoso. O melhor de tudo é que você ficará com perfume bem agradável. Outra dica é que ninguém pode saber que você fez o banho da atração”, completa.