Gabriela Prioli é uma das novas apresentadoras do ‘Saia Justa’ do canal GNT, da Globo

O anúncio de que Gabriela Prioli, advogada e ex-âncora da CNN Brasil seria um dos nomes a se juntar ao time de apresentadoras do Saia Justa no GNT, foi feio no começo da tarde desta quarta-feira (25), em seu Instagram. A publicação é bem descontraída e começa com uma das frases mais replicadas pelos fãs do canal: “Mãe, tô na Globo!”.



Gabriela publicou uma foto daquelas tipo profissional e com ela, o anúncio tão esperado: “a partir de março, eu e Bela Gil nos juntaremos à Astrid Fontenelle e Larissa Luz no sofá mais desejado da TV! É isso mesmo que vocês estão pensando: uma nova formação do Saia Justa no GNT vem aí.”



Com a chegada de Prioli e Bela Gil, Lua Xavier e Sabrina Sato se despedem do programa. Em razão da saída das apresentadoras, Prioli foi adiante: “é hora de ocupar um espaço nesse programa de sucesso de 20 anos do GNT que já foi de mulheres incríveis como Sabrina Sato e Lua Xavier, a quem eu desejo muita sorte e sucesso na caminhada”.



A página oficial do canal GNT também compartilhou a informação, que foi repostada por Prioli nos stories instantes depois; seguida de repostagens de outras páginas e de publicações de amigos, o que demonstra a animação da apresentadora, que encerrou seu anúncio dizendo: “vou confessar para vocês, gosto tanto do programa que já tô me sentindo em casa (e tô que não me aguento de tanta animação). Me esperem aí, saias, que tô chegando!!”.



Em menos de 24 horas da revelação, Gabriela havia feito uma publicação em seu Instagram comunicando que estava de saída da CNN Brasil. Na publicação, Gabriela agradeceu especialmente aos colegas Mari Palma, Leandro Karnal e a Virgílio Abranches, vice-presidente de Programação e Multiplataforma da CNN Brasil; e falou sobre os programas ‘CNN Tonight’ e ‘À Prioli’, programa que levou seu sobrenome.

No comunicado, a apresentadora havia deixado um suspense sobre seu destino. “Decisão tomada e feitas as comunicações formais necessárias, vim correndo pra cá compartilhar com vocês, meus parceiros de jornada, as minhas decisões e movimentos, esperando que vocês todos me acompanhem nos próximos passos, como tem sido até agora”, escreveu Gabriela.