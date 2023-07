Gabriela Prioli e Thiago Mansur mostram nova casa em São Paulo: “Ambiente acolhedor”

O casal abriu as portas do novo lar e contou todos os detalhes do imóvel que possui mais de 400 metros quadrados.

A advogada e apresentadora de TV Gabriela Prioli e o músico Thiago Mansur resolveram abrir as portas da nova casa deles para o Casa Vogue Brasil. O imóvel de 455 m² está localizado no Alto de Pinheiros, em São Paulo e o projeto de interiores que é repleto de cores foi assinado pelo arquiteto Murilo Lomas.

“Bom, a gente queria morar numa casa, Thiago fazia questão que fosse em um condomínio, a gente precisava que fosse em um bairro central porque a gente recebe muitos amigos, trabalha muito em casa. Então, a logística não podia ficar complicada e eu fazia muita questão de ser um espaço, mais do que fosse uma casa, eu fazia questão que fosse um espaço integrado, de que os ambientes não fossem recortadinhos, sabe? Cada coisinha em um lugar, para que a gente pudesse viver a casa conjuntamente. E aí a gente pesquisou algumas muitas opções e finalmente chegou nessa”, conta Gabriela.

A apresentadora revela que inicialmente a casa era muito diferente do que é hoje e Thiago lembra que a princípio Gabriela não conseguiu ver o potencial do imóvel e quase acabou o recusando. “Eu olhei e falei ‘puts, acho que se a gente conseguir algumas mudanças aqui, como abrir as portas todas, integrar o ambiente interno com o jardim.’ A gente conseguir visualizar tudo isso foi exercício de convencimento, eu tive que ir mostrando para a Gabi, “Olha, vai ser legal, dá pra fazer, vai ficar bacana, imagina isso, imagina aquilo. Mas foi quando o Murilo veio e falou ‘cara, pode comprar’, aí a gente comprou, precisou da ajuda do Murilo para convencer.”, relembra o músico.

A sala de estar do ímovel que conta com mais de 400 metros quadrados. Créditos: YouTube

Uma das principais mudanças sugeridas por Murilo e aceitas pelo casal foi a troca da cozinha de local, no projeto inicial ela ficava onde hoje é a sala de televisão e atualmente ela fica junto da área externa da casa. “Ela forma um ‘L’ na continuação do jardim, que era justamente a integração que eu queria. Porque senão a gente tem o espaço gourmet com a churrasqueira, tudo mais e a piscina, se alguém está usando o espaço gourmet, você não consegue servir na bancada da cozinha porque ela está do outro lado, aí você tem que ficar passando os utensílios de um lado pro outro. Eu não queria isso porque essa era a configuração do nosso apartamento antigo, a gente morava numa cobertura, eu tinha a área externa, mas a gente usava muito pouco em virtude dessa falta de integração. Então, eu queria mesmo uma continuação e assim, a ideia de continuidade, ela é tão importante, que a gente decidiu pela cozinha verde, área gourmet verde juntando com muro de plantas. Então, é para que tudo pareça uma coisa só e para que as pessoas se sintam convidadas a desfrutar daquele espaço como um espaço único”, explica a advogada.

A cozinha tem formato de ‘L’ e é completamente integrada com a área externa do imóvel. Créditos: YouTube Dois quartos foram transformados na suíte master que tem closet, banheiro e uma vista que parece uma pintura. Créditos: YouTube

Outra mudança muito importante foi a transformação de dois quartos que viraram a suíte master, o cômodo conta com o quarto, o closet, o banheiro e uma linda vista. “Hoje a gente acorda abre a persiana e você vê uma pintura, é um quadro, você vê a copa das árvores, o verde, é muito legal. A gente tem gostos parecidos em alguns aspectos e a gente tem gostos diferentes em outros aspectos, mas a gente ter terceirizado pro Murilo dá a visão dele, porque quando você pega um artista e confia a ele um projeto você vai deixar o projeto na mão dele, porque você confiou essa responsabilidade a ele, já que você admira o trabalho e tudo mais. Então, foi muito legal que ele conseguiu mensurar, essa casa ficou um mescla do meu gosto com o gosto da Gabi, mas a curadoria foi feita por um terceiro, que foi o Murilo, caso não fosse assim, talvez não tivesse tão legal, porque eu ia tentar puxar para o meu lado, a Gabi pro dela”, enfatiza Thiago sobre a importância de Murilo.

A estante preenche uma parede inteira e além de abrigar todos os livros da apresentadora, ainda possui fotos e objetos que contam a história do casal. Créditos: YouTube A sala de estar mescla formatos e texturas tornando o ambiente mais aconchegante. Créditos: YouTube

Um dos objetivos do casal era que a casa fosse acolhedora e para conquistar essa característica além de contar com a ajuda de Murilo, eles estiveram muito presentes em cada pequena escolha. “Desde o começo o Murilo teve a ideia da gente colocar os painéis de madeira, então, a casa inteira é uma caixa de madeira e eu acho que isso deixa o clima dela muito acolhedor. A gente tem uma ideia de continuidade no piso, então, o piso do pavimento térreo, ele se estende por toda a casa, área externa, desce na piscina, é tudo o mesmo piso. Conforme você vai subindo para as áreas íntimas o piso se transforma, então, é madeira de novo no chão, com acabamento de piso nas laterais, uma moldura de pedra, mas madeira no chão. E os banheiros, os banheiros são assim ‘uau’, porque a gente colocou mármore claro na parte da cuba e mármore escuro dentro do chuveiro, então, ficou muito lindo. Era uma coisa que a gente tava muito ansioso para ver o lavabo é maravilhoso, as pedras são belíssimas. Então, a gente teve muito cuidado para escolher as pedras corretas e os móveis a gente tinha também o mesmo cuidado desse clima, da ambientação. A gente pensou muito nos acabamentos, nenhum móvel a gente chegou na loja e falou ‘tá bom esse aqui do jeito que ele tá’, a gente pensou qual vai ser tecido, qual vai ser a textura, a minha filha ela ama textura, ela adora ficar passando a mão sofá, é muito interessante. A gente tem o boucle, tem veludo nos móveis, lá em cima tem o tweed, isso tudo dá uma interessância para o projeto. Embora, a gente tenha as linhas curvas que eu gosto muito, a gente tem outros móveis com linhas retas, para gente ter de tudo, eu acho que tem alguns contrastes que deixa a casa mais rica”, relata Gabriela.

A área externa possuiu uma linda piscina e um belíssimo jardim. Créditos: YouTube

“Eu acho que a casa é a nossa cara. Então, você entra na casa e a primeira coisa que você vê é uma estante que preenche uma parede inteira com todos os meus livros misturados com a nossa história em fotos e em objetos, isso é maravilhoso e é um ponto alto da decoração. Quando você olha adiante, você encontra uma tela maravilhosa do Zéh Palito que dá vida à sala e é uma obra-prima. A gente ainda quer colocar mais arte na casa, mas a gente tá morando aqui faz pouco tempo e eu acho que arte é uma coisa de construção também, né? A gente não chega e compra por comprar, a gente entende a casa, entende o que a gente tá vivendo naquele momento e aí a gente vai transformando a casa para que ela reflita a nossas personalidades”, finaliza apresentadora.