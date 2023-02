Gabriela Godoi relembra o primeiro tapete vermelho no amfAR, evento que incentiva pesquisas referentes ao combate do HIV

A modelo compareceu ao baile anual de uma das principais organizações sem fins lucrativos do mundo, referência em pesquisa da Aids e HIV

A amfAR é uma das principais organizações sem fins lucrativos do mundo dedicada ao apoio à pesquisa da AIDS, prevenção do HIV, educação sobre tratamento e defesa. Dentre a vasta lista de celebridades importantes que prestigiam anualmente o baile promovido pela fundação para arrecadar fundos para pesquisas, a modelo Gabriela Godoi foi uma das convidadas que atravessaram o tapete vermelho com louvor. “Fiquei lisonjeada ao receber o convite e estar fazendo parte do evento que apoia uma causa tão importante no mundo”, afirma.

Gabriela Godoi prestigiou o evento em 2021 e investiu para brilhar no red carpet um vestido prateado e com toque de transparência em tule do designer francês Christophe Guillarme. “A escolha do look foi baseado no lookbook do estilista naquela época. Eu optei pela peça que mais combinava comigo e com as tendências de moda daquele ano”, explica, recordando ainda a sensação de estar no baile amfAR: “Foi gratificante ter sido escolhida para estar ali. Eu senti gratidão e felicidade por fazer parte disso, além de estar ao lado de muitas celebridades”.

Gabriela Godoi cita ainda a importância em apoiar o evento. “É essencial que a nossa profissão esteja sempre apoiando as causas que mobilizam o mundo. Temos que ser exemplo para outras pessoas e jovens modelos que nos têm como inspiração”, reflete ela.

Antes de ser uma top internacional, Gabriela Godoi levava uma vida normal de uma estudante no interior do Brasil. Atualmente, ela possui quatro passaportes completos, contratos pelo mundo e uma vida com emoções e conquistas. “Minha dica é ser verdadeira consigo mesma, escutar o seu coração, ter muita sede de aprender, não se acomodar no meio do caminho e buscar sempre ser a melhor versão de você, não importa o que aconteça”, aconselha.