Gabriel Quintella, destaque da Netflix, almeja carreira internacional e segue passos de Brad Pitt e DiCaprio com aulas em Los Angeles

O ator tem sido preparado por profissionais que já trabalharam com grandes astros de Hollywood e que tem em James Dean sua maior inspiração

Gabriel Quintella é um dos grandes destaques do mais novo sucesso da Netflix, “Temporada de Verão”, série adolescente brasileira e que já é sucesso, ocupando o Top 10 da plataforma de streaming. O ator de 24 anos já tem 4 longas no currículo, entre eles “Todo Mundo Tem Problemas Sexuais” e já interpretou o dramaturgo brasileiro, Domingos de Oliveira, na peça “Os Melhores Anos das Nossas Vidas”.

Morando atualmente em Los Angeles, na Califórnia (EUA), Gabriel almeja carreira internacional e tem estudado com os principais nomes da atuação no mundo como Larry Moss e Ivana Chubbuck, que já foram coachs de estrelas como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Helen Hunt, Jim Carrey e Halle Berry, e do brasileiro Guilhermo Marcondes, treinador de grandes atores como Jessika Alves, Giovanna Coimbra, Barbara Reis, entre outros talentos.

“Ter aula com esses grandes mestres é pra mim o início de grandes conquistas e realizações na minha carreira. Amo me aprofundar cada vez mais no meu ‘craft’ e dedico 100% da minha vida a isso”, conta.

Gabriel Quintella é um dos grandes destaques do mais novo sucesso da Netflix

O ator comemora estar em uma das grandes produções da Netflix este ano e revela como entrou para o elenco da série: “A oportunidade surgiu a partir do meu agente, Dell Santhos, que fez contato com a produção de elenco da série para me apresentar. O produtor me ofereceu o teste e aceitei fazer. Passaram-se 4 semanas e, então, Dell me liga perguntando se eu queria fazer o papel do ‘Léo Pororoca’ em ‘Temporada de Verão’. Fiquei muito feliz e honrado.”

O jovem destaca também a parceria que teve com a atriz Giovanna Rispoli, com quem faz par romântico na série e fala um pouco sobre seu personagem: “Léo é um surfista profissional brasileiro que compete nos grandes circuitos mundiais de surf como o próprio WSL (World Surf League) e está indo para o Resort em Florianópolis, onde se passa a série. A trama dele começa quando ele encontra a ‘Helena’ (Giovanna Rispoli), com quem ele estudou junto na adolescência. Léo sempre foi o popular da escola e Helena sofria muito bullying por ser uma menina ‘fora do padrão’. O maior obstáculo dos dois será a paixão que eles escondem.”

O jovem conta que desde criança admira e se inspira no cenário das produções culturais americanas e que esta é a causa de ter decidido se mudar para os Estados Unidos Crédito: Carlo Locatelli

Nascido no Rio de Janeiro, Gabriel se formou em Direito antes de iniciar a carreira artística. Ele chegou a estagiar em um grande escritório de advocacia, mas decidiu sair para poder focar completamente na carreira artística. O jovem conta que desde criança admira e se inspira no cenário das produções culturais americanas e que esta é a causa de ter decidido se mudar para os Estados Unidos.

Gabriel deseja investir cada vez mais na carreira internacional e em breve pretende se inscrever no sindicato de atores americanos o SAG-AFTRA (Screen Actors Guild) e começar a realizar audições para grandes projetos dos Estados Unidos. Mas o ator afirma que também está aberto à indústria brasileira e que voltará ao Brasil sempre que necessário para o trabalho.