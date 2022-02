Gabriel Khawali vira “case” de sucesso no mundo dos negócios

Aos 34 anos o Jovem passou a ser referência de negócios lucrativo

Ao contrário da maior parte dos empreendedores, Gabriel Khawali, não cursou nenhuma universidade de ponta, e nem tirou um ano sabático para se especializar no exterior, pelo contrário, como não parava em nenhuma faculdade, ingressou, logo cedo, aos 17 anos no mercado de trabalho.

Sua primeira experiência foi como vendedor de consórcio, onde aos 21 anos chegou a gerenciar uma equipe de 35 pessoas.

Depois disso atuou em marketing, no setor de incorporação e chegou a ser representante comercial de matéria-prima para o segmento da construção, onde ganhou dinheiro suficiente para construir e vender imóveis no interior de São Paulo.

Gabriel Khawali não cursou nenhuma universidade de ponta, e nem tirou um ano sabático para se especializar no exterior, pelo contrário, como não parava em nenhuma faculdade, ingressou, logo cedo, aos 17 anos no mercado de trabalho

Porém em 2014, com o mercado da construção civil em baixa, por falta de investimentos das empresas estrangeiras, e uma queda brusca nos financiamentos imobiliários, Gabriel resolveu pegar o dinheiro adquirido na venda dos imóveis e investir no mercado de tecnologia.

Mas o jovem confessa que não foi nada fácil, “Quebrei três startups, e perdi muito dinheiro. Precisei dar mais uma vez a volta por cima, mas aprendi muito sobre negócios e evolui muito como pessoa”.

Esse MBA da vida levou Khawali a se sentir pronto para lançar no Brasil uma idéia que tinha conhecido em Portugal. “Eu estudei o modelo de negócio e procurei alguns consultores e advogados para saber se ele se adaptaria ao mercado brasileiro.”

Assim surgiu em 2019 a Tentei Voar, que antecipa uma indenização para passageiros prejudicados por atrasos ou cancelamentos de voos e extravios de bagagem. “Muita gente não procura seus direitos por falta de tempo ou de vontade de recorrer às vias legais. O que fazemos é adiantar um valor que consideramos justo, e que varia dependendo do problema, em troca da cessão de direitos. Todos os custos envolvidos são nossos, assim como os valores das indenizações, quando os processos chegam ao fim.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



A ”Tentei voar” foi uma das histórias mais emocionantes na carreira de Gabriel, que vale a pena ser contada, cheia de correrias, altos e baixos, e que saindo do zero, em apenas 15 meses foi comprada por um fundo de investidores por alguns milhões

E assim, a Tentei voar, foi uma das histórias mais emocionantes na carreira de Gabriel, que vale a pena ser contada, cheia de correrias, altos e baixos, e que saindo do zero, em apenas 15 meses foi comprada por um fundo de investidores por alguns milhões.

Hoje, aos 34 anos o Jovem passou a ser referência de negócios lucrativos, administra uma empresa na área de tecnologia,a Entrega Digital, possui um produto para Netwok entre os amigos, chamado a Resenha do Gab, dá dicas no seu instagram @gabriel_khawali, é mentor para um grupo seleto de empresários e empreendedores, e ainda investe no mercado de Marketing de Influência.

Ele aposta nessa sua nova empresa, @entregadigital_ e diz que muito provavelmente no final desse ano ela deverá estar valendo alguns milhões, e novamente terá um outro “Case” de sucesso para compartilhar.