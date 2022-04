Gabi Lopes aparece como Marilyn Monroe em ensaio fotográfico

Gabi se diz realizada em poder fazer uma homenagem a quem sempre a inspirou e afirma ainda que a sua admiração pela atriz americana vai além dos filmes realizados por ela

Conhecida por seus trabalhos no cinema e na TV, a atriz e influenciadora Gabi Lopes é um rosto que tem conquistado bastante notoriedade a partir do compartilhamento da sua vida e de seus trabalhos nas suas redes sociais, como em “A Menina Que Matou Os Pais”, entre outros. Durante ensaio exclusivo para a Marie Claire, inspirado na icônica Marilyn Monroe, a atriz e modelo brasileira mostra que não é só a beleza inigualável que tem em comum com a estrela de Hollywood.

“Eu comecei a minha carreira ainda criança, fazendo alguns trabalhos de publicidade quando eu ainda tinha 8 anos. Sempre estudei muito e busquei me inspirar em atrizes que conseguiram trilhar uma carreira de sucesso, mas que apresentavam algo a mais. Desde a minha adolescência, Marilyn Monroe é uma dessas minhas inspirações, e poder fazer esse ensaio acaba tendo um significado especial para mim. Mais que pelo nome, eu tenho uma profunda admiração por ela. Pela artista e pela mulher que ela foi e que como referência me tornou também”, comentou Gabi Lopes, que começou cedo na carreira como atriz e desde a adolescência, tem Marilyn Monroe como uma das suas maiores referências.

Natural de Osasco, interior de São Paulo, Gabi se diz realizada em poder fazer uma homenagem a quem sempre a inspirou e afirma ainda que a sua admiração pela atriz americana vai além dos filmes realizados por ela: “O que a Marilyn representa é muito mais do que os papéis que ela interpretou. A maneira como ela conduziu a carreira na época em que viveu, com tanta atitude, fazem dela uma personalidade ímpar para a indústria cinematográfica, sobretudo para nós mulheres. Ela acreditou na sua própria força feminina, e isso é algo que a gente precisa buscar até hoje em dia”.

”Tenho nela uma das minhas maiores referências feministas”, diz.

Antenada às mudanças sociais e na busca por espaços cada vez mais igualitários, Gabi, que é modelo da Ford Models, ressalta também a forma como Marilyn lidava com o seu título de um dos maiores símbolos sexuais do século XX e também como isso ainda é uma inspiração para ela, tanto como artista quanto como mulher. “Ela estava muito à frente do seu tempo. Acho incrível como ela era empoderada e independente em um período em que não se tinha espaço para esse tipo de discussão como se tem agora. Assim como eu, conheço muitas influenciadoras que postam uma foto e logo depois se sentem intimidadas com o julgamento machista da nossa sociedade. Eu quero poder mostrar o meu corpo e ter orgulho dele, sem me sentir importunada. Tenho nela uma das minhas maiores referências feministas”, diz.

O legado deixado por Marilyn Monroe inspira atrizes de todo o mundo até hoje. Um dos maiores nomes da história do cinema, Marilyn construiu uma carreira de sucesso marcada pelo seu talento, por polêmicas e até mesmo por teorias da conspiração em volta da sua morte. A atriz foi encontrada já sem vida em sua casa aos 36 anos após sofrer uma overdose de soníferos. A causa da morte foi definida como suicídio, mas há quem acredite que a artista tenha sido assassinada.

Icônica, a estrela de Hollywood terá sua história contada ainda esse ano, no filme “Blonde”, da Netflix. A produção é escrita e dirigida por Andrew Dominik e baseada no livro da autora Joyce Carol Oates, que leva o mesmo nome. Na trama, Marilyn Monroe será interpretada por Ana de Armas.

“Não vejo a hora de assistir ao filme. Sou suspeita para falar porque eu adoro tudo o que envolve a história de vida dessa mulher, mas acredito que será uma produção que vai oferecer ao público uma visão mais empoderada da Marilyn”, conclui Gabi Lopes.