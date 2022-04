Gabi Amaral, de apenas 15 anos, se prepara para lançar músicas e se torna nova aposta da Universal Music

Com a maioridade de alguns artistas teens, o público jovem ficou sem muitas opções musicais atuais. Conhecendo tão bem o cenário musical, a Universal Music está apostando em uma novidade para 2022. Gabi Amaral, de apenas 15 anos, já é contratada da gravadora e começará a lançar novos singles a partir do mês de maio.

Gabriela Amaral tem 15 anos, nasceu em São Paulo, mas mora no Rio de Janeiro desde 2015, onde encontrou o cenário ideal para desenvolver os talentos



Além da voz doce e o brilho no olhar, o que também chama atenção em Gabi Amaral é o multitalento da artista. No currículo, ela coleciona apresentações de teatro, cinema e web, produção de design gráfico para redes sociais e até ilustrações de livros. Enquanto grava as novas músicas, a jovem também está escrevendo um livro, gravando duas web-séries e um filme, e compondo a música tema de uma peça.

Os singles da cantora serão lançados a partir do mês de maio



O convite para fazer parte do time da Universal Music surgiu quando um executivo viu Gabi Amaral cantando um cover de “Somewere Only We Know” na internet. O contrato prevê a produção de 24 singles em dois anos e oito clipes. A canção que marca o início dessa grande parceria é “Espere Por Mim”, escrita pela cantora sobre amizades e relacionamentos entre jovens como ela.

As capas do single foram pensadas pela própria Gabi Amaral em parceria com o fotógrafo e artista gráfico Omar Ben Handam



“Eu pensei muito naquelas pessoas que constroem um bloqueio emocional que as impedem de aprofundar relacionamentos e essa superficialidade acaba gerando problemas entre amigos de um determinado grupo”, afirmou a artista. Além de assuntos como esse, Gabi também cantará canções com temas mais engajados, como, por exemplo, músicas que apoiem causas ambientais.



“Eu acho que a arte precisa ter um propósito. O artista precisa ser um ativista da vida e é uma responsabilidade social que não podemos fugir”, reflete Gabi, mostrando que é realmente uma artista completa.