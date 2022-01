Fuze lança o primeiro álbum da carreira “Ninguém mais compra disco”

Álbum conta com oito músicas e a faixa principal “Melhor com você” chega acompanhada de clipe no canal do YouTube

A Fuze, composta pelos irmãos Pedro e Diogo Novaes, Felipe Novaes e Guilherme Fonseca, lançou nesta quinta-feira (20) o primeiro álbum da carreira “Ninguém mais compra disco”, seguindo o conceito de disco propriamente dito, mas com a narrativa de uma playlist, ressignificando o uso do disco. Ao todo serão sete músicas inéditas e uma já lançada anteriormente e todas elas retratam a identidade musical do quarteto. A faixa principal, “Melhor com você”, chega ainda acompanhada de um clipe alto astral gravado em alto mar disponível no canal do YouTube da banda.

“Em geral, deixamos de comprar os discos físicos, mas a verdade é que nunca paramos de ouvir as músicas que estão dentro deles. Justamente pelo consumo rápido das músicas, um álbum ganha uma representatividade ainda maior, ela valoriza a relação do fã com o artista, ele precisa parar para ouvir e curtir, conhecer o que está lá dentro”, revela o quarteto.



Ano passado a banda já tinha liberado para o público o single “Braba Demais” para dar um gostinho do que vinha por aí, que é transmitir uma sensação de liberdade e amor de forma leve e com bastante energia. O álbum mistura e transita por vários gêneros musicais, mas sempre focado no pop rock.

“Foi um processo incrível, que juntou muitas mentes diferentes, entre músicos, compositores, produtores e pessoas envolvidas no mercado da música, que enriqueceram demais o projeto como um todo. Experimentamos muita coisa no nosso estúdio para enfim gravar pra valer. Batemos a cabeça para caramba, literalmente uma montanha-russa de sentimentos ao longo do processo todo mas chegar no fim e ouvir todas as músicas juntas é muito gratificante. Estamos muito empolgados para deixar esses filhos e filhas voarem pelo mundo e quem sabe encontrar o coração de muitas pessoas. E mais ainda, doidos pra tocar essas músicas ao vivo”, conclui o grupo.