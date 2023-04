Future Law Experience: segunda edição do evento contará com a participação inédita de Joshua Walker

O evento tem como objetivo principal potencializar o alcance dos conhecimentos mais atuais da área de direito e novas tecnologias.

Com mais de 25 anos de experiência liderando projetos de aplicação de Inteligência Artificial no Direito, Joshua Walker, Co-fundador do CodeX (Stanford) e da Lex Machina estará na Expo Center Norte, na capital paulista, participando pela primeira vez do Future Law Experience 2023, que acontece dia 27 de abril.

Além da participação de Joshua Walker, a presença da Fundadora e CEO da Amurabi, Marie Potel-Saville também é muito aguardada pelo público. Créditos: Site Future Law

De uma forma diferente de tudo que o mercado jurídico já viu, a segunda edição do evento Future Law Experience 2023 tem como objetivo principal potencializar o alcance dos conhecimentos mais atuais da área de direito e novas tecnologias. Tayná Carneiro, CEO da Future Law, destaca que é uma edição muito esperada e será inovadora em diversos aspectos. “Queremos entregar para o público presente no evento uma experiência de muita conexão e inovação. Além disso, é o momento de descoberta das principais áreas que irão pautar o mercado a partir de 2023 e também dos próximos anos”, enfatiza a CEO.

O Future Law Experience é a oportunidade inédita de estar em contato com as maiores tendências do Direito na realidade 4.0. Créditos: Divulgação

Uma oportunidade única de muita interação e networking, pois, diferente da última edição, o evento será realizado de forma presencial e também terá transmissão ao vivo. Este ano o Future Law Experience 2023 contará com a participação de grandes nomes do direito e do mercado jurídico nacional e internacional como Joshua Walker (Co-fundador do CodeX (Stanford) e da Lex Machina), Marie Potel-Saville (Fundadora e CEO da Amurabi), Denise Eller (Founder Sensemakers Customer Experience); Thiago Gontijo (Coordenador de Difusão da Informação no STF); Christiano Xavier (Co- Founder Future Law, LSD Branding e CEO Future Law Studio); Bruno Feigelson (Managing Partner do Lima Feigelson Advogados).

Para a CEO da Future Law, Tayná Carneiro, a segunda edição do evento será inovadora em diversos aspectos. Créditos: Divulgação

Os temas de destaques desta edição serão abordados no palco principal e através de workshops e os organizadores do evento escolheram assuntos que estão em voga, como NFTs e Investimentos: Perspectivas e Desafios; Visual Law; Estratégia & Legal Design; Web 3.0 & Dados: Próximos Passos, Legal Operations e o Futuro do Direito; Poder Público 4.0; AI e Mercado Jurídico; Inteligência Artificial e o Mercado Jurídico e Mercado tech; Marketing Jurídico: Presença Digital e Público-alvo, entre outros.

As inscrições podem ser feitas através do site.