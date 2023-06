Fundação Bradesco marca presença na 2ª Edição do Festival LED, no Rio de Janeiro

Evento teve início nesta sexta e vai debater temas como clima, racismo, inclusão

Teve início nesta sexta-feira (16) a 2ª edição do Festival LED – Luz na Educação – no no Museu do Amanhã e no Museu de Arte do Rio, no Rio de Janeiro. O evento, que conta com patrocínio da Fundação Bradesco, reúne especialistas e personalidades para discutir temas relevantes para a atualidade.

Museu do Amanhã vai receber ações do Festival LED Crédito: Divulgação



O evento gratuito conta com mais de 150 palestrantes que abordarão temas como educação climática, combate ao racismo, inclusão, entre outros. A Fundação Bradesco, maior projeto de investimento social privado do Brasil sem fins lucrativos, apresenta uma oficina com o tema “O impacto dos Dados e do conhecimento pedagógico na aprendizagem: diagnósticos para melhoria de aulas”, que explora a importância do uso de dados provenientes de avaliações e análises pedagógicas para elaboração de diagnósticos valiosos, que visam aprimorar as aulas e planejar estratégias de ensino mais eficazes.



“Com o lema #SoAEducaçãoTransforma, a Fundação Bradesco atua no desenvolvimento de crianças e adolescentes por todo o Brasil e confirma a presença no Festival LED como uma das organizações que acredita na inovação como o futuro do ensino no país”, publicou a Fundação Bradesco.