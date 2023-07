Funcionários do Fort Atacadista recebem bicicletas e equipamentos de proteção em projeto do Grupo Pereira

Iniciativa visa incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte sustentável e melhorar a qualidade de vida dos funcionários

No dia 18 de julho, o Grupo Pereira, em mais uma ação voltada para a sustentabilidade e o bem-estar de seus colaboradores, realizou a entrega de 54 novas bicicletas e equipamentos de proteção para os funcionários da unidade Fort Atacadista, localizada no bairro Areias, em São José. Essa iniciativa faz parte do projeto Clube da Bike, que teve início em 2019 e já contemplou diversos colaboradores em diferentes estados onde a rede Fort Atacadista está presente.

Claudia Plentz Oliveira, uma das colaboradoras do Fort Atacadista Areias que recebeu sua bicicleta ao aderir ao projeto Clube da Bike

Desde o seu lançamento, o Grupo Pereira tem se empenhado em incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, assumindo 50% do valor da compra das bicicletas e dos equipamentos de segurança para seus colaboradores. Com a entrega realizada na última terça-feira, o projeto já totaliza a marca de 2.810 bicicletas e equipamentos de proteção distribuídos para os funcionários em todos os estados onde a rede atua. Em Santa Catarina, o programa já alcançou 17 unidades do Fort Atacadista, e ainda neste ano estão previstas entregas nas lojas localizadas no Rio Grande do Sul e em São Paulo.

Colaboradores Fort Atacadista Areias recebem as bicicletas e equipamentos de proteção do projeto Clube da Bike

Durante a etapa de entrega, estiveram presentes representantes do Grupo Pereira, incluindo o gerente da loja Fort Atacadista Areias, Cristiano de Oliveira Machado, e Sirlene Dezorzi Silva, analista de Gente e Gestão da empresa. Os colaboradores da unidade Fort de Areias foram recebidos com entusiasmo ao receberem suas bicicletas e equipamentos de proteção. Cláudia Plentz, uma das colaboradoras que aderiu ao projeto e recebeu sua bicicleta, expressou sua satisfação com a iniciativa, destacando os benefícios não apenas para os colaboradores, mas também para a sociedade.

Cláudia, de 46 anos, comentou: “Fico muito feliz de ver empresas com iniciativas como essa do Clube da Bike, que beneficiam não apenas o público interno, nós, os colaboradores, como também a sociedade. Que mais empresas se inspirem no Grupo Pereira e adotem práticas assim, que com esse subsídio incentivam a prática esportiva e a adesão de hábitos mais saudáveis”.

A ação do Grupo Pereira vai além de promover a mobilidade sustentável entre seus colaboradores, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e incentivando a prática esportiva. O projeto Clube da Bike também reforça o compromisso da empresa em adotar práticas responsáveis e sustentáveis, tornando-se um exemplo para outras organizações do setor. A expectativa é de que mais empresas se inspirem nessa iniciativa e promovam ações semelhantes, visando um futuro mais sustentável e saudável para todos.