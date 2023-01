“Fui homenageado em rede nacional”, diz Casimiro sobre alfinetada que levou em comercial da Globo

De forma descontraída, o apresentador do Projeto CazéTV afirmou que se sentiu lisonjeado, mas prometeu resposta

Mais uma vez a TV Globo conquistou os direitos de transmissão do Mundial de Clubes da Fifa, mas cientes do sucesso do Projeto Cazé TV, comandado por Casimiro Miguel, que inclusive bateu recordes de transmissão no YouTube e Twich na Copa do Mundo, a emissora resolveu fazer uma paródia da situação em um dos seus comerciais. Na propaganda em questão, a Globo utilizou um sósia de Casimiro e ainda utilizou o famoso bordão “Meteu essa”.

Recentemente, em seu canal no YouTube, Casimiro falou sobre o episódio com tranquilidade e disse ter se sentido lisonjeado. “Foi uma homenagem em rede nacional”, opina. O streamer continuou e disse que o seu trabalho “espanca” a Globoplay. “É de graça, pô. Não tem como comparar”, pontua.

Ainda no mesmo corte do canal “cortes do casemito”, o apresentador fala de uma possível resposta. “Não é certeza, mas estamos planejando isso”, adianta.