Produto desenvolvido por Gerson Appel trata peles especiais, trazendo mais resistência e saúde

Nessa época de frio, um problema atinge quase todo mundo: a pele ressecada. Para aliviar a situação, muitos cremes são utilizados, mas nem sempre com o efeito desejado. Nesse quesito,o farmacêutico Gerson Appel desenvolveu um produto que tem resolvido essa questão.

Frio e pele ressecada Regenèr Emulsão pode ser um aliado para manter a hidratação ideal



O creme em questão é o Regenèr Emulsão, um dermocosmético desenvolvido para os cuidados de peles especiais, com base em ativos naturais e compatíveis com a pele humana. Ele permite o tratamento de peles especiais, trazendo mais resistência e saúde para as peles mais sensíveis, reativas, ressecadas ou frágeis.

Frio e pele ressecada Regenèr Emulsão pode ser um aliado para manter a hidratação ideal



“O Regenèr Emulsão hidrata de forma ideal a pele, por manter o teor de água na epiderme por mais de 8 horas após uma aplicação, reduz o ressecamento por sua composição emoliente, trazendo flexibilidade para a pele e melhora a oxigenação, proporcionando mais resistência para toda a pele. Com uso contínuo, Regenèr Emulsão melhora a homogeneidade da tonalidade da pele, minimizando as manchas escuras e proporcionando um aspecto mais saudável”, afirma Gerson Appel.

Frio e pele ressecada Regenèr Emulsão pode ser um aliado para manter a hidratação ideal



Durante o inverno, Gerson destaca que a pele tende a ressecar mais, porque a produção de suor diminui, a temperatura da água do banho é mais elevada, muitas vezes o banho é mais longo, pelo uso de sabonetes em barra. Por isso, o uso de produtos que possam hidratar adequadamente a pele é fundamental. “O Regenèr Emulsão, além de hidratar de forma ideal, mantém a e pele protegida da perda de água transepidermal – a evaporação – e melhora a flexibilidade e aparência da pele”, destaca.



Todas as pessoas que apresentam fragilidades ou desconforto na pele, como os pacientes diabéticos, pacientes em tratamentos oncológicos, pacientes com eczemas de pele, como as dermatites, pacientes acamados e cadeirantes e idosos que necessitam reduzir o ressecamento e coceira podem utilizar o produto sem contra-indicações.



“Ele é um dermocosmético natural, que traz muitos benefícios na manutenção da saúde da pele, como o efeito detox e a oxigenação, por melhorar o fluxo sanguíneo na pele. Não contém fragrâncias, não possui corantes ou pigmentos e proporciona conforto para a pele por possuir o PH ideal”, explica o farmacêutico.



Gerson acrescenta que o uso do produto natural não é apenas recomendável como tratamento, mas também como um preventivo. “Além das pessoas de peles especiais, qualquer pessoa que queira manter a hidratação ideal da pele e reduzir a velocidade do envelhecimento da pele, função determinada pela melhoria da oxigenação da pele, pode utilizar diariamente, por período indeterminado”, revela.

O Regenèr Emulsão pode ser adquirido em farmácias de manipulação como a Medicare, em Brasília, ou diretamente pelo site dermus.com.br.