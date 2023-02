Franquia de ótica QÓculos fecha 2022 com faturamento de R＄30 milhões

Expectativa é de 75% em crescimento de lojas para 2023, com um total de 70 unidades inauguradas até o fim do ano

De acordo com o relatório da ABF (Associação Brasileira do Franchising), dentre os tipos de negócio que trabalham no modelo de franquia, o segmento de saúde, beleza e bem-estar apresentou crescimento no faturamento de 27,8%, no terceiro trimestre de 2022, comparado ao mesmo período de 2021, sendo um dos três segmentos com maior desenvolvimento.

Odilon Santana Neto é fundador da QÓculos, rede que já tem quase 30 franquias em operação

E não pára por aí, o último relatório disponível na Zion Market Research, aponta que o mercado global de óculos deverá ultrapassar os US $ 182,42 bilhões até 2023, mostrando o desempenho do setor e sua dinâmica perspectiva de crescimento, muito impactado pela mudança do perfil de população, que devido ao aumento do uso de telas, necessita mais de óculos para manterem suas visões saudáveis.

Diante desse novo cenário, com mudanças de comportamentos e altas no segmento, uma rede de franquia que vem sentindo esses impactos é a QÓculos. A marca, que também conta com vendas onlines pelo seu e-commerce, sentiu positivamente um aumento nas vendas de suas lojas, com mais de 40 unidades espalhadas por todo o Brasil.

Ao longo de 2022, a rede cresceu 77%, comparado a 2021, chegando a um faturamento de R$30 milhões. Além disso, o número de vendas também subiu, batendo pelo segundo ano consecutivo sua meta, alcançando aproximadamente 50.000 óculos de grau e de sol comercializados.

A companhia, que nasceu em 2014 com o modelo de e-commerce, entrou para o mundo das franquias em 2018, quando abriu sua primeira loja em Taubaté, interior de São Paulo. Atualmente, a QÓculos já possui mais de 40 unidades entre lojas abertas e contratos assinados, sendo 3 inauguradas somente neste início de ano.

Para 2023, a rede pretende inaugurar mais 30 unidades e a projeção é que daqui a 12 meses o faturamento chegue a R$78 milhões. “No início de 2022, tudo indicava que iríamos conseguir bater nossas metas e conquistar nossos objetivos. Com o ano chegando ao fim, pudemos concluir e comemorar com essas vitórias. 2022 com certeza foi um ano muito bom, de grande retomada pós pandemia, a expectativa é a de trilhar uma jornada ainda melhor em 2023.”, finaliza Odilon Neto, fundador da QÓculos.